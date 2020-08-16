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Namazda gülmenin hükmü nedir?

Gülmek namazı bozar mı?

İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Namazda aslolan kulun Rabbinin huzurunda olduğu bilinciyle huşu içerisinde kılınmasıdır. Peki gülmek namazı bozar mı? Elde olmayan sebeplerle meydana gelen gülmenin namaza etkisi üç şekilde değerlendirilir. İşte Diyanete göre, namazda gülmenin hükmü nedir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, "gülmek namazı bozar mı?" sorusuna yanıt verildi. İşte namazda gülmenin hükmü:

Namazda aslolan kulun Rabbinin huzurunda olduğu bilinciyle huşu içerisinde kılınmasıdır. Fakat elde olmayan sebeplerle meydana gelen gülmenin namaza etkisi üç şekilde değerlendirilebilir:

1- Namazda iken yanındakilerin duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek; bununla Hanefîlere göre hem abdest hem de namaz bozulur (Serahsî, el-Mebsût, I, 172; Merğînânî, el-Hidâye, 116,117).

  • İbn Üsâme’nin babasından naklettiği bir hadiste şöyle denilmektedir: "Biz Resûlullah’ın peşinde namaz kılarken görme özürlü birisi bir çukura düştü. Biz de adamın haline güldük. Bunun üzerine Resûlullah yeniden abdest alıp namazı baştan itibaren iade etmemizi emretti." (Dârekutnî, es-Sünen, I, 295)

Şafiîlere göre kahkaha namazı bozsa da abdesti bozmaz. Çünkü namazın dışındayken kahkaha abdesti bozmadığına göre namazdayken de bozmaz (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 64, 108).

2- Namaz kılan kimsenin kendisinin duyabileceği kadar gülmesiyle yalnızca namaz bozulur.

3- Kişinin kendinin ya da yakınındakinin işitmeyeceği şekilde gülümsemesi namazı da abdesti de bozmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 55-56).

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