İngilizce nasıl öğrenilir? Okuyarak değil duyarak

359 milyon insanın anadili olan İngilizceyi, tahmini olarak öğrenmiş insan sayısı bir milyar civarında. İngilizce yeterliliğinde 88 ülke arasında 73. sırada yer alan ülkemizde bir yılda 250 bin öğrenci İngilizce kurslarına giderken yaklaşık 300 milyon TL ödüyor. Bu kapsamda dil öğrenmek için çeşitli kaynaklara başvururken genel olarak algı ingilizce öğrenmenin zor olduğu yönünde.

İngilizce öğrenmek, günümüzde hemen hemen herkesin ortak dertlerinden biri. Neredeyse ilkokuldan İngilizce için hem vakit hem de nakit olarak büyük harcamalar yapıyoruz. Hal böyle olunca herkesin dilinde ise “Nasıl İngilizce öğrenebilirim?” sorusu hakim. Bu sorunun cevabı genel anlamda çok zor olarak karşımıza çıkıyor.

Emin Gulu, okurları için kitabını imzaladı.

Bu algının aksine dil öğrenmenin çok kolay olduğunu belirten 25 dil bilen Dilbilimci ve yazar Emin Gulu, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında kendine has geliştirdiği Pratik Evrensel Gramer metodu ile kaleme aldığı '20 Günde İngilizce’ kitabı için düzenlenen imza gününde dil konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Aslında çok kolay

Bütün dillerin köklerini araştırarak ‘Pratik Evrensel Gramer’ metodunu geliştiren Gulu, “Dil öğrenmek sanıldığının aksine çok kolay. Bir dili bilmek için 2 bin kelime bilmek gerekiyor. Ayrıca dil öğrenmede okuyarak öğrenmek olmaz. Bu noktada yanlış yapıyoruz. Önce kulakla duyarak öğrenmek gerekir. Bir dili öğrendiğimizde diğer dilleri daha kolay öğrenebiliriz.

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20 Günde İngilizce kitabı

İki şekilde dil öğreniyoruz: Biri doğal bir diğeri de yapay şekilde.

Doğal şekilde öğrenmek için dilin hakim olduğu ortamda en az 5-6 yıl yaşamalısınız.

Yapay şekilde öğrenmek ise iyi bir öğretmenden eğitim alındığı takdirde kolaylaşır ve öğrenme süreci daha kısa sürer.

İlk dili öğrendiğiniz zaman ikinci, üçüncü dilleri öğrenmek daha kolay “ifadelerini kullandı.

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