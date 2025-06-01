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Nazilli'de miniklerden yıl sonu programı

Nazilli'de miniklerden yıl sonu programı

12:341/06/2025, Pazar
IHA
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Minikler Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, mehteran gösterisi ve tiyatro oyunu sergiledi.
Minikler Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, mehteran gösterisi ve tiyatro oyunu sergiledi.

Nazilli İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Mehmet Yorgancılar 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, yıl sonu heyecanını Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen özel bir programla yaşadı.

Program, İlçe Müftüsü Hakan Türe'nin selamlama konuşmasıyla başladı. Türe, miniklerin yıl boyunca gösterdiği gayreti ve öğreticilerin özverisini vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ardından Aydın İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş, çocukların erken yaşta Kur'an ve değerler eğitimiyle tanışmasının önemine değindi. Miniklerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, mehteran gösterisi ve tiyatro oyunuyla devam etti. Program hediye takdimi ile sona erdi.


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