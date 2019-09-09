Nazlı Çelik'in şehit Tufan Kansuva paylaşımı

Haber sunucusu Nazlı Çelik, Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva ile olan fotoğrafını paylaşıp yürek burkan bir veda mesajı yayınladı.

"Aynı masada ekmeğini paylaştığım"

Ünlü spiker, "Sen de gittin mi bırakıp bizi şimdi? Bir kahpenin kurşunuyla. Daha dün şehit silah arkadaşlarını anarken, devrelerini uyarırken tedbir konusunda, hiç önemsemedin mi kendini yoksa?... Aynı masada ekmeğini paylaştığım, evlatlarını kucakladığım, özü sözü bir, yüreği kocaman, yıllarını onurlu mücadeleye adamış, vatan sevdalısı, ülke sevdalısı, bayrak sevdalısı, ailesinin kıymetlisi, güzel kardeşim Tufan... Biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat." notuyla duygulandırdı.

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