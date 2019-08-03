Ne yaşadıysa onu yazdı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, 12 Temmuz’da hayatını kaybeden yazar Mehmet Şevket Eygi ile ilgili, “Mehmet Şevket Eygi yazdığını yaşayan biriydi. Ne yazmışsa onu yaşamış biridir. Son derece samimi, ibadetlerine düşkün, takva sahibi bir insandı. Ayrıca oldukça bilgili ve kültürlü insandı. Batı kültürüne, Doğu kültürüne, Osmanlı kültürüne hakimdi. Hiç kendini tekrarlamadan o kadar değişik şeyler anlatırdı ki hafızası çok sağlamdı. 30-40 sene evvel karşılaştığı kişileri adlarıyla soyadlarıyla söylerdi. İslami konularda da son derece bilgiliydi” dedi.

Sefa Saygılı

SON GÜNÜNE KADAR YAZDI

Eygi’nin son röportajını verdiği gazeteci Faruk Aksoy da yazarın hem Batı’yı hem Doğu’yu, farklı etnik kültürleri çok iyi bilmesinin kendisinde hayranlık uyandırdığını kaydetti. Aksoy, röportajın öncesi ve sonrasında Eygi’nin hep ne yazdıysa onları tekrar ettiğini söyleyerek, “Ben şunu gördüm, Mehmet Şevket bey aslında yazdıklarını yaşayan biriydi. Hayali hiçbir şeyi yazmadığını fark ettim.” ifadelerini kullandı. Ebru sanatçısı Süleyman Berk, Eygi’nin hiç ara vermeden büyük bir disiplinle çalıştığını anlatarak, “Vefat ettiği gün, cenazesinin kaldırılacağı gün bile yazısını verecek kadar disiplinli bir insandı.” değerlendirmesinde bulundu.