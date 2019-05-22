Necip Fazıl Eyüpsultan'da anılacak

Yıllardır gelenekselleşen Eyüpsultan Ramazan etkinlikleri kapsamında İslam aleminin sevilen şair ve yazarı Necip Fazıl Kısakürek anılacak.
Vefatının 36. yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen özel programda Türkiye’nin önemli hafızlarının yanı sıra konuşmacılar katılarak dualar okunacak.
Necip Fazıl Kısakürek Anma Programı 25 Mayıs Cumartesi saat 13.30' da kabri başında Kur’anı Kerim Tilaveti ve dua ile anılacak.
Kabri başında yapılacak Kur-an'ı Kerim tilavetine edebiyat severlerin yanı sıra Belediye Başkanı Deniz Köken ve ekibi eşlik edecek .
‘Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da her gün yeni bir etkinlikle ramazan coşkusu devam ediyor.