Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Necip Fazıl Eyüpsultanda anılacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Necip Fazıl Eyüpsultan'da anılacak

Ramazan ayı İslam aleminin göz bebeği Eyüpsultan'da “Selam” sloganı ve birbirinden güzel programlarla devam ediyor. İslam aleminin sevilen şair ve yazarı Necip Fazıl Kısakürek de 25 Mayıs Cumartesi saat 13.30'da kabri başında anılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek

Yıllardır gelenekselleşen Eyüpsultan Ramazan etkinlikleri kapsamında İslam aleminin sevilen şair ve yazarı Necip Fazıl Kısakürek anılacak.

Vefatının 36. yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen özel programda Türkiye’nin önemli hafızlarının yanı sıra konuşmacılar katılarak dualar okunacak.

Necip Fazıl Kısakürek Anma Programı 25 Mayıs Cumartesi saat 13.30' da kabri başında Kur’anı Kerim Tilaveti ve dua ile anılacak.

Kabri başında yapılacak Kur-an'ı Kerim tilavetine edebiyat severlerin yanı sıra Belediye Başkanı Deniz Köken ve ekibi eşlik edecek .

‘Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da her gün yeni bir etkinlikle ramazan coşkusu devam ediyor.

Polonya'da altız bebek doğdu
HAYAT
Polonya'da altız bebek doğdu

Güldür Güldür oyuncusuna 19 yıla kadar hapis istemi
HAYAT
Güldür Güldür oyuncusuna 19 yıla kadar hapis istemi

Sevcan Orhan: Akciğerimde bir kitle olduğu ortaya çıktı
HAYAT
Sevcan Orhan: Akciğerimde bir kitle olduğu ortaya çıktı
S-400 anlaşması tamam

S-400 anlaşması tamam

​ABD'nin hava sistemleriyle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi.
Bunun adı ahlaksızlıktır

Bunun adı ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuştu.
Reçetebedeli artırıldı

Reçete
bedeli artırıldı

Eczacılar için 230 milyon liralık iyileştirme.
İmalathaneden<br> modern tesise

İmalathaneden
modern tesise

Hibe desteği ile 2 milyon 500 bin liralık yatırım yaptı.
6 ölü 200 yaralı<br>69 gözaltı

6 ölü 200 yaralı
69 gözaltı

Endonezya'da seçim protestolarında arbede.
Şike davasını onaylamıştı

Şike davasını onaylamıştı

Yargıtay Eski Üyesi Kundakçı'nın cezası belli oldu.
Mersin'de tersane<br>yeniden gündemde

Mersin'de tersane
yeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.

PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedefleri vuruldu.

Bankayı inandıramadı

Bankayı inandıramadı

​Hesabına yatan fazla altınları iade etmek için başvurmadığı yer kalmadı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Burası Antalya

Burası Antalya

​Mayıs ayında 10 metre kar ile mücadele.
İsmi kalkıyor

İsmi kalkıyor

​Başakşehir Kulübü'nden 'Fatih Terim' kararı
Adliyeye getirildiler

Adliyeye getirildiler

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede.
Dağa çıktığımda da<br>aynı soruyu sordun mu?

Dağa çıktığımda da
aynı soruyu sordun mu?

​Bakan Soylu, CHP İstanbul adayına yanıt verdi.
Dünyada<br>bir benzeri yok

Dünyada
bir benzeri yok

Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.