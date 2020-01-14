Hayat Necip Fazılın savaş yazılarına İngiltereden ilgi
KÜLTÜR SANAT

Necip Fazıl’ın savaş yazılarına İngiltere’den ilgi

TBYM Birliği’nin yeni aktörü TURCA, çeviri kitaplarla dünyaya açılıyor. Başkan Emrah Kısakürek, “Her ülkenin talebi farklı. Necip Fazıl’ın kitaplarıyla gidildi ama İngiltere’deki yayıncı 1939-1945 arası savaş yazılarını istedi” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turkish Culture Abroad adıyla kurulan ve yayıncılık dünyasında kültürel diplomasinin önemli aktörlerinden biri olmayı hedefleyen TURCA, bünyesinde YATADA ve İstanbul Fellowship’i barındırıyor. Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği’nin uluslararası projelerinin toplandığı bu çatı oluşum, çeviri kitapların yayıncılarla buluşması için çalışıyor. Ayrıca yayıncılara eğitim veriliyor, fuarlarda eşlik ediliyor, telif satışı nasıl yapılır, stant nasıl olur gibi yol gösterici bir gayret sarf ediliyor. Türk edebiyatını yurt dışında tanıtmayı hedeflediklerini belirten Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek şu ifadeleri kullandı: “Telifli satılabilir kitapları yayıncılarla buluşturmak istiyoruz. Gürcistan’dan Meksika’ya farklı coğrafyalardan Türk edebiyatına ilgi var. Her ülkenin talebi farklı oluyor. Üstad Necip Fazıl’ın şiirleri, hikayeleri, fikir kitaplarıyla gidiyorsunuz ama yayıncı farklı bir seçim yapabiliyor. Örneğin İngiltere’deki yayıncı, ‘Üstad 1939-1945 arası savaş yazıları kaleme almış. İngiltere’de II. Dünya Savaşı hâlâ merak ediliyor, araştırılıyor. Bir Türk yazarın bu konuya bakışı, daha çok dikkat çekebilir’ dedi.”

FELLOWSHIP MERKEZİ İSTANBUL’A TAŞIYACAK

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarına değinen Kısakürek, “Ülkemizin en yüksek ihracat kalemlerinden biri demir. Yurt dışında Orhan Pamuk’u sorsanız herkes tanır ama inşaat firması sahiplerini kimse tanımaz. Orhan Pamuk’u okuyan da başka hangi yazarlar var diye soruyor. Klasikleriniz neler diye soruyorlar” dedi. 3-5 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul Fellowship etkinliğinde ise yerli ve yabancı yayıncılar çeviri görüşmeleri için ülkemizde toplanacak. “Dünya yayıncılık merkezi Frankfurt’ken Fellowship sayesinde günden güne İstanbul merkez haline gelecek gibi duruyor” diyen TURCA ve Fellowship genel koordinatörü Esra Ceceli, şöyle devam ediyor: “Türkiye tarihiyle birçok ülkeyi etkiledi. Güney Kore, Latin Amerika, Endonezya şaşırtıcı derecede ilgili. İran ve Gürcistan’da onur konuğu olduk. Türkiye’yi anlatan her otantik çalışma çocuk, tarih, yemek kitabı da olsa yabancı yayıncılardan kabul görüyor.”

Türk Edebiyatı 36 yıldır onsuz: Necip Fazıl Kısakürek
HAYAT
Türk Edebiyatı 36 yıldır onsuz: Necip Fazıl Kısakürek
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