"Nereden Nereye Anadolu Ajansı" yayımlandı

AA Kitap, Anadolu Ajansının 105 yıllık köklü tarihini, kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğunu, geleceğe yönelik vizyonunu ve habercilik anlayışındaki dönüşümünü kapsamlı ele alan "Nereden Nereye Anadolu Ajansı" kitabını yayımladı. AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır'ın kaleme aldığı kitap, Ajansın kuruluşundan bu yana yaşadığı süreci, özellikle yükselerek artan atılım ve başarı grafiğini son dönemdeki yeni yapılanma ile uluslararasılaşma ekseninde gözler önüne seriyor. Dört ana bölümden oluşan kitabın "Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Haberleşme Ortamının Sürekliliği" olgusunun ele alındığı birinci bölümde, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından AA kurulmadan önce Osmanlı Devleti'nde gazetecilik bağlamında yaşanan gelişmelere yer verildi. İkinci bölümde, "Uluslararası Haber Ajanslarının İlk Örnekleri" üzerinde durularak, 19. yüzyılda kurulan ilk haber ajansları Havas, Wolff, AP ve Reuters'in irdelendiği kitabın üçüncü bölümünde, "Anadolu Ajansına Verilen Stratejik Önem" başlığı altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Ajansa verilen önem ve bu çerçevede gösterdiği gelişim değerlendirildi. Kitabın dördüncü bölüm ise "Verilerle Anadolu Ajansı" başlığıyla AA'nın son dönemdeki uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde yaşadığı büyük değişim verilerle göz önüne serildi. "Nereden Nereye Anadolu Ajansı"nda fotoğraflar, görseller, grafikler ve infografikler de yer alıyor.

Kitabı değerlendiren Prof. Dr. Yusuf Özkır, Anadolu Ajansı'nın uluslararasılaşmanın uzun yıllar adlığına dikkat çekerek, artık 13 dilde yaptığı yayınların dünyanın dört bir tarafına ulaştığından söz etti. Özkır: "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı olan AA, aldığı inisiyatifle, yapılan yatırımlarla gerçekleştirilen kapasite artışıyla çok büyük bir performans ortaya koydu. Bu coğrafyayla ilgili dünyanın herhangi bir yerinde birisi bir haber okuyup kanaat sahibi olacaksa bu artık Reuters'in, AFP'nin, AP'nin geçtiği haberler üzerinden olmuyor. Batı merkezli haber tekelinin kırıldığını görüyoruz. Bunun coğrafyamızın makus talihinin yenilmesi açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllar boyunca Türkiye'nin otonom, kendi ayakları üzerinde durabilen, farklı ülkelerle eşit mesafede ilişki kurabilen, sözünü söyleyebilen ve bağımsızlık noktasında Ankara merkezli düşünebilen bir ülke olması konusunda verdiği mücadelenin, gerçekleştirdiği icraatların kamu yayıncılığı noktasında AA'ya yansımasının bir sonucudur" dedi.

Özkır, kitabın bir bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti'nin hükümete geldiği günden bu yana Türkiye'de yapılan yatırımların ve yaşanan dönüşümün bir kamu yayıncısı olarak Anadolu Ajansı üzerinde nasıl şekillendiğini ele aldığını, bunu veriler üzerinden ispatlamaya çalıştığını söyledi. Bu süreçte iç ve dış politikada yaşanan olaylara rağmen çok büyük bir mesafenin katedildiğine işaret eden Özkır, "Sayın Erdoğan'ın verdiği önemin de bir göstergesi olarak AA'daki kapasite artışının sürekli pozitif yönlü olduğunu görüyoruz. Bu anlamda rakamlar kitapta çok net bir şekilde verilmiş durumda. Yani Anadolu Ajansı, 2002'den 2024 yılına kadar gerçekten çok büyük bir mesafe katetmiş. Bu, yayın yapılan dil sayısı açısından somutlaştırılabilir. Kurumun muhabir sayısı, fotoğraf makinesi, kamera sayısı, ofisler, binalar açısından bu kıyaslama yapılabilir ki kitapta var. Serdar Karagöz'ün Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığında son yıllarda Anadolu Ajansında bu performansın çok daha fazla arttığını söyleyebiliriz." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, AA ve TRT bağlamında kamu yayıncılığına çok önem verdiğini, bunun "Türkiye İletişim Modeli" kavramıyla inşa edilmeye çalışıldığını kaydeden Özkır, haberi savunmak, hakikat haberciliği, adil habercilik, emperyalist yaklaşımlara karşı gerçeğin ortaya konulması, doğrunun arkasında durulması ve dezenformasyonla mücadele noktasında AA'nın bu model içerisinde önemli bir işleve sahip olduğunu ve çok güçlü bir yer tuttuğunu belirtti.