Gazze’deki suçlar belgelendi sıra Suriye’de

Uluslararası vizyonuyla tarihe tanıklığını sürdüren Anadolu Ajansı (AA), 2018 yılından beri bünyesinde yürüttüğü kitap yayıncılığını 2023 yılında profesyonel bir zemine taşıdı. Türkiye’nin zengin kültürel mirasının dünyanın her coğrafyasında daha fazla bilinmesine katkı sunmak, AA’nın habercilik anlayışını ve medya/iletişim alanındaki uzmanlığını dünyayla buluşturmak için AA Kitap markasını oluşturdu. Son bir buçuk yılda 60 eser yayımladıklarını söyleyen AA Kitap Yayın Yönetmeni Hayri Çetinkuş, yapılan çalışmaları gazetemize anlattı.

Hem basın sektörüne hem uzmanlara hem de Türkiye’nin tanıtımına yönelik kitaplar yayımladıklarını dile getiren Çetinkuş, “Türkiye’nin değerlerini ve güncel medya birikimini AA’nın bir asrı aşan medyadaki gücünden faydalanarak çok yönlü bir yayıncılık anlayışıyla aktarma gayreti içindeyiz. Bu çerçevede özellikle fotoğraf ve medya çalışmalarına ağırlık verirken kültür-sanat, sosyoloji, iletişim kuramları ve yapay zekâ gibi konularda literatüre katkı sunuyoruz” dedi.

Hayri Çetinkuş

KANIT, TANIK VE SANIK BELGE NİTELİĞİNDE

2024’ün en önemli gündemi olan Gazze’deki katliama yönelik çok önemli yayınlar hazırlayan AA Kitap, “Gündem Kitapları” başlığı altında “Gazze Serisi” yayımladı. İsrail yönetiminin Gazze’de işlediği suçları belgeleyen “Kanıt”, “Tanık” ve hazırlık aşamasında olan “Sanık” kitapları üçlemi, AA’nın telif eserleri arasında önemli bir yere sahip. Çetinkuş, “Gazze’de yaşanan soykırım trajedisini dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenmiş olan ve Türkçe, İngilizce, Arapça dillerinde 8. baskısına ulaşan Kanıt kitabımız, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı’ndaki (UAD) dava süreçlerine delil olarak dâhil edildi. Yine kitap çerçevesinde AA tarafından hazırlanan ‘Kanıt’ belgeselinin Ankara ve Londra’da lansmanları yapıldı. Ayrıca İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik soykırımının dünyaya daha iyi duyurulması için hazırlıkları süren üç dilde ‘Kanıt’ web sitemiz çok yakın zamanda yayına alınacak” açıklamasını yaptı.

BİR ASRI AŞAN DEV BİR KAYNAK VAR

Bir asrı aşan habercilik tecrübesiyle AA’nın Türkiye’nin hafızası konumunda olduğunu dile getiren Çetinkuş, “Bu hafıza hem gazetecilik hem de arşiv olarak büyük bir mirası taşıyor. AA Kitap bu mirastan ziyadesiyle yararlanıyor. AA’nın 1920’de kurulmasından bu yana haber ve görsele dair her şeye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Tarihi ve günceli bir arada değerlendirebiliyoruz. Özellikle telif çalışmalarımızın oluşturulmasında bu dev kaynak her türlü imkânı sunuyor” diye konuştu.

Yeni dönemdeki kitap projelerinden de bahseden Çetinkuş, “Anadolu Ajansı, uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyor. Buna bağlı olarak Suriye’deki gelişmeler de AA’nın merceği altında. 61 yıllık Baas ve Esed rejiminin insanlık dışı uygulamalarının anlatılacağı bir Suriye kitabı projesinin hazırlıklarına başladık. Ayrıca; Anadolu Ajansı’nın çevre ve iklim konularındaki duyarlılığı herkesin malumu. Bu çerçevede aynı duyarlılıkla bir çevre haberciliği kitabını, daha yaşanabilir bir dünya için verilen mücadeleye katkı olarak hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA VE GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ

Çeviri kitaplarda iletişim ve medya alanında kuramsal ve referans niteliğindeki eserlere ağırlık veren AA Kitap, bu alanda önde gelen ve etkili isimlerin çalışmalarını yayımlıyor. Bunların arasında; Lev Manovich’in Yeni Medyanın Dili, Ziyaüddin Serdar’ın Medya Çalışmalarına Giriş, Allan Casebier’in Film ve Fenomenoloji, Richard Hoggart’ın Kitle Toplumu ve Medya, Francesco Marconi’nin Yapay Zekâ ve Gazeteciliğin Geleceği ve Barışkan Ünal’ın Sinemada Gazeteciler isimli kitapları bulunuyor.







