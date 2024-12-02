Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kitap, Filistin davası için çok önemli

Kitap, Filistin davası için çok önemli

Halime Kirazlı
04:002/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezinin ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen “Filistin Kitap ve Kültür Günleri” sona erdi.

Birleşmiş Milletler’in belirlediği “29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca Filistin kültürünü, tarihini ve edebiyatını tanıtan programlar yapıldı. Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ile Filistin Kültür Evi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Filistin’le ilgili çalışmalarını tanıttı. Filistin tarihini ve siyasetini anlatan kitapların satışa sunulduğu etkinlikte, bir de karikatür sergisi yer aldı.


Halime Kirazlı ve Azzem Tamimi

TEMATİK BİR ÇALIŞMA İÇİN YOLA ÇIKTIK

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed Ağırakça, Filistin’le alakalı tematik bir çalışma için yola çıktıklarını söyledi. Etkinlik kapsamında İstanbul’a gelen Filistin asıllı İngiliz akademisyen ve aktivist Azzam Tamimi, etkinliğin Filistin’in ve kültürünün anlaşılması için önemine dikkat çekti. Tamimi, “Hani diyorlar ya, ‘Bu kadar güzel bir iş; neden İngiltere, Almanya, ABD ya da bir Arap ülkesinde olmasın ki? Her yerde düzenlenmeli, insanlara kitabın, Filistin davası için ne kadar önemli olduğunu hatırlatılmalı” dedi.




#edebiyat
#Filistin
#aktüel
#direniş
#toplum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti