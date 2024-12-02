Kitap, Filistin davası için çok önemli

Birleşmiş Milletler’in belirlediği “29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca Filistin kültürünü, tarihini ve edebiyatını tanıtan programlar yapıldı. Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ile Filistin Kültür Evi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Filistin’le ilgili çalışmalarını tanıttı. Filistin tarihini ve siyasetini anlatan kitapların satışa sunulduğu etkinlikte, bir de karikatür sergisi yer aldı.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed Ağırakça, Filistin’le alakalı tematik bir çalışma için yola çıktıklarını söyledi. Etkinlik kapsamında İstanbul’a gelen Filistin asıllı İngiliz akademisyen ve aktivist Azzam Tamimi, etkinliğin Filistin’in ve kültürünün anlaşılması için önemine dikkat çekti. Tamimi, “Hani diyorlar ya, ‘Bu kadar güzel bir iş; neden İngiltere, Almanya, ABD ya da bir Arap ülkesinde olmasın ki? Her yerde düzenlenmeli, insanlara kitabın, Filistin davası için ne kadar önemli olduğunu hatırlatılmalı” dedi.