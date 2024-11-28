‘Karşılaşma’ kelimelerin ötesine çağırıyor

Grafik Sanatçısı Dr. Sevim Karaalioğlu’nun “Karşılaşma” başlıklı kişisel sergisi, Bağımsız Sanat Vakfı Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Karaalioğlu, bu sergisinde tipografik çalışmalardan oluşan 17 eseriyle izleyicilere düşünsel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Tipografinin sınırlarını aşarak kelimelerin ötesinde duygusal ve görsel bir etki yaratmayı hedeflediğini söyleyen sanatçı, “Bu sergi, her bir kelimenin ardındaki duygusal yankıyı ortaya çıkarıyor. Böylece izleyiciyi yalnızca metnin yüzeysel içeriğini değil, aynı zamanda onun arkasındaki duygu ve düşünceleri keşfetmeye davet ediyor” dedi. Sergi 30 Kasım’a kadar görülebilir.