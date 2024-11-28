‘Karşılaşma’ kelimelerin ötesine çağırıyor

Grafik Sanatçısı Dr. Sevim Karaalioğlu’nun “Karşılaşma” başlıklı kişisel sergisi, Bağımsız Sanat Vakfı Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Karaalioğlu, bu sergisinde tipografik çalışmalardan oluşan 17 eseriyle izleyicilere düşünsel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Tipografinin sınırlarını aşarak kelimelerin ötesinde duygusal ve görsel bir etki yaratmayı hedeflediğini söyleyen sanatçı, “Bu sergi, her bir kelimenin ardındaki duygusal yankıyı ortaya çıkarıyor. Böylece izleyiciyi yalnızca metnin yüzeysel içeriğini değil, aynı zamanda onun arkasındaki duygu ve düşünceleri keşfetmeye davet ediyor” dedi. Sergi 30 Kasım’a kadar görülebilir.
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde öğretmen Mustafa Menteş ve öğrencileri, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Filistin’e destek vermek için okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süsledi. Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesinde görevli Menteş, Filistin’e desteğini göstermek için öğrencilerle resim çalışması yaptı. Çalışmada, okul duvarına Gazze direnişini simgeleyen görseller çizildi. Resimlerin arasında Mescid-i Aksa ile Türk ve Filistin bayrakları da yer aldı.