Murat Ülker 'içinden Papa çıkaran' Medici Ailesi'ni mercek altına aldı

Bu şekilde kutsal mekanlarda ve dini temalı eserlerde Medici ailesinin Floransa ve kiliseyle olan güçlü bağı vurgulanıyor. Aile, bu sembolleri dini anlatılarda kullanarak kendilerini Tanrı’nın gözünde seçilmiş bir aile gibi göstermeyi amaçlıyor. Döneminin en yetenekli sanatçılarına sağlanan finansal destek ve sanatsal özgürlük, Rönesans sanatının gelişimini hızlandırıyor ve dünya çapında etkili birçok başyapıtın ortaya çıkmasını sağlıyor. Örneğin Michelangelo, Medici ailesinin desteklediği en önemli sanatçılardan biri olmuştu. Medici ailesinin desteğini almış diğer ünlü sanatçılar Botticelli, Leonardo da Vinci. The Adoration of the Magi (Müneccim Kralların Hayranlığı) eseri, Leonardo da Vinci tarafından Medici ailesi için yapılmaya başlanıyor, ancak tamamlanamıyor. Müneccim Krallar’ın bebek İsa’ya saygı sunduğu bu dini tablo, Leonardo’nun dini sahnelerdeki ustalığını gösteriyor. Medici ailesinin sarayında sergilenen ve siyasi bir sembol ve sanatta yenilik olarak kabul edilen Donatello’nun bronzdan yaptığı David heykeli, Rönesans döneminde yapılan ilk çıplak erkek heykeli ve Medici ailesinin sanat koruyuculuğunun simgelerinden olmuş. Bu heykel, Judith ve Holofernes Heykeli Medici ailesinin güç sembolü ve adaletin zaferini simgeliyor. Donatello’nun Holofernes’i öldüren Judith’i tasvir ettiği bu eser, Medici ailesinin koleksiyonunda önemli bir yere sahip. Doğu’daki Üç Kralın Yolculuğu (Journey of the Magi) Gozzoli’nin Medici Sarayı’nın şapelindeki freskleri. Fresklerde Medici ailesi üyeleri, dini figürlerle birlikte resmediliyor ve böylece aile kutsallaşmak istemiş. Özellikle Lorenzo de’ Medici, fresklerde görkemli bir figür olarak tasvir ediliyor. Medici ailesinin desteklediği Floransa’nın en önemli mimarlarından biri olan Brunelleschi, Floransa’nın simgelerinden olan kubbeyi tasarlayarak Rönesans mimarisine büyük katkılarda bulunuyor. Floransa Katedrali’nin Kubbesi (Santa Maria del Fiore) Rönesans mimarisinin en önemli örneklerinden biri. Medici ailesi, bu katedralin inşaatına büyük mali destek sağlıyor. San Lorenzo Kilisesi, ailenin defnedildiği kutsal mekan oluyor.