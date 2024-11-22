Yıldız Holding 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nün 10. yılını kutladı

"Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nde Yıldız Holding'in Ülker, Godiva, McVitie's gibi ikonik markalarının tarihsel yolculuğunu anlatan Ahmet Güneştekin prodüksiyonu belgesel gösterimi, sanatçının anlatımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Ahmet Güneştekin, Ara Güler, Burhan Doğançay, Laurence Jenkell, Ogan Akıncı, Melis Ağazat ve Patricia Couton'un Yıldız Holding markalarından aldıkları ilham ile özel olarak ürettikleri eserlerin yer aldığı bir seçki de sergilendi.