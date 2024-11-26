İkinci Milli Sinema Günleri başlıyor

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali"nin jüri başkanı oldu. İlk kez jüri koltuğuna oturacak olan sanatçı Kuşkan, kariyerine pek çok film, dizi ve çok sayıda ödül sığdırdı, kendine özgü tarzı ve başarılı oyunculuğuyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı. 13-17 Aralık tarihinde gerçekleşecek festivalde, Kuşkan, moderatörlüğünü yönetmen ve yazar Prof. Dr. Cengis Asiltürk'ün üstleneceği, Ustalık Sınıfı'na da konuk olarak tecrübelerini paylaşacak.