İkinci Milli Sinema Günleri başlıyor

Elli yıllık aradan sonra geçen sene Afyonkarahisar’da düzenlenen Milli Sinema Günleri’nin ikincisi 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Uluslararası Sinema Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün himayesinde gerçekleştirilen “II. Millî Sinema Günleri”nin açılışı Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Rami Kütüphanesi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açık oturum ve söyleşilerle üç gün sürecek.
Fikret Kuşkan ilk kez jüri koltuğunda
Usta oyuncu Fikret Kuşkan, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali"nin jüri başkanı oldu. İlk kez jüri koltuğuna oturacak olan sanatçı Kuşkan, kariyerine pek çok film, dizi ve çok sayıda ödül sığdırdı, kendine özgü tarzı ve başarılı oyunculuğuyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı. 13-17 Aralık tarihinde gerçekleşecek festivalde, Kuşkan, moderatörlüğünü yönetmen ve yazar Prof. Dr. Cengis Asiltürk'ün üstleneceği, Ustalık Sınıfı'na da konuk olarak tecrübelerini paylaşacak.
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