Ali Kuşçu ve çevresinden yazma eserler

Vefatının 550. yılı münasebetiyle UNESCO tarafından ilan edilen 2024 Ali Kuşçu Yılı etkinlikleri kapsamında Rami Kütüphanesi’nde “Semerkant’tan İstanbul’a: Ali Kuşçu ve Çevresi Yazma Eser Sergisi” açıldı. Sergide, Ali Kuşçu ve entelektüel çevresine ait 50 yazma eserin orijinal nüshalarıyla dönemin astronomi aletleri sanatseverlere sunuluyor. Rami Kütüphanesi’ndeki açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun önemli bir mirası omuzladığına işaret ederek, «Sergimizi gezerken herkesin bunu düşünmesini, bilimin var oluşuna ve ilerlemesine adanan ömürlerin ardında nasıl bir düşünce yapısı ve kararlılığın olduğunu anlamaya çalışmasını rica ediyorum. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin, varisleri oldukları muazzam medeniyet mirasını inşa edenleri bilmesi elzem” dedi. Sergi bugün 17.00’ye kadar gezilebilir.
Ayrıca Ali Kuşçu Yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Bilim Tarihi Enstitüsü ile Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) işbirliği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) ve Fatih Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen «Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu» bugün sona erecek. İTÜ Maçka Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki etkinlikte, farklı ülkelerden yaklaşık 30 akademisyen Ali Kuşçu’nun mirasını konuşuyor. Kuşçu’nun bilimsel mirası ve çalışmalarının bugüne yaptığı katkılar “İslam Fizik Tarihinde Optik Problemleri ve Işık Terminolojisi: Ali Kuşçu Örneği”, “Bir Dilbilimci Olarak Ali Kuşçu”, “Klasik Dönem Öğrenci-Hoca İlişkisine Bir Örnek: Gulam Sinan’ın Gözünden Ali Kuşçu” ve “Bir-Çok ve Yüklemleme Şeması: Ali Kuşçu’nun Perspektifi” başlıklarında ele alınacak.