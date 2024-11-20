Ali Kuşçu ve çevresinden yazma eserler

Vefatının 550. yılı münasebetiyle UNESCO tarafından ilan edilen 2024 Ali Kuşçu Yılı etkinlikleri kapsamında Rami Kütüphanesi’nde “Semerkant’tan İstanbul’a: Ali Kuşçu ve Çevresi Yazma Eser Sergisi” açıldı. Sergide, Ali Kuşçu ve entelektüel çevresine ait 50 yazma eserin orijinal nüshalarıyla dönemin astronomi aletleri sanatseverlere sunuluyor. Rami Kütüphanesi’ndeki açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun önemli bir mirası omuzladığına işaret ederek, «Sergimizi gezerken herkesin bunu düşünmesini, bilimin var oluşuna ve ilerlemesine adanan ömürlerin ardında nasıl bir düşünce yapısı ve kararlılığın olduğunu anlamaya çalışmasını rica ediyorum. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin, varisleri oldukları muazzam medeniyet mirasını inşa edenleri bilmesi elzem” dedi. Sergi bugün 17.00’ye kadar gezilebilir.