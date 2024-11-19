Ahmet Kekeç vefatının dördüncü yılında anıldı

Gazeteci yazar ve edebiyatçı Ahmet Kekeç, vefatının 4. yılında Eyüpsultan’daki Yeni Dünya Vakfı’nda anıldı. “Eyüpsultan’ın Ebedi Sakinleri” serisinin 25. etkinliği olarak “Babıali’nin Vicdanı ve Cesur Kalemi: Ahmet Kekeç” başlığıyla düzenlenen programı gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım yönetti. Programda Yazar Şerif Aydemir, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz, Akşam Gazetesi yazarı Bedir Acar ve Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Kekeç’in hayatına ve çalışmalarına dair bilgiler verdi. Etkinliğe, ayrıca İsmail Fatih Ceylan, Mehmet Maksudoğlu, Mustafa K. Topaloğlu ve Mustafa Alkan’ın da arasında bulunduğu Ahmet Kekeç’i tanıyanlar ile dostları ve sevenleri de katıldı. Katılımcılar, programdan sonra Ahmet Kekeç’in Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ndeki kabrini ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.