‘Erişilebilir Tiyatro’ yeni dönemde de devam ediyor

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle geçen sezon hayata geçirilen, “Erişilebilir Tiyatro” yeni sezon da devam ediyor. Yeni dönemin ilk oyunu, “Ebedi Barış” geçtiğimiz gün sahnelendi. Proje kapsamında görme engelli sanatseverler oyunları canlı betimleme uygulamasıyla, görsel öğeleri diyalog aralarındaki anlatımla deneyimliyor. İşitme engelli sanatseverler ise üst yazı sistemiyle oyunu izleyebiliyor. Engelleri aşan sanat deneyimi için Kırmızı Küre 24 Kasım, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı ise 1 Aralık’ta sahnelenecek.