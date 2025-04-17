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Üsküdar Kitap Günleri’nde ayrımcılık

Üsküdar Kitap Günleri’nde ayrımcılık

04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkmen, CHP’li belediyenin tutumunu “kültürel faşizm” olarak niteledi.
Türkmen, CHP’li belediyenin tutumunu “kültürel faşizm” olarak niteledi.

CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin Türkiye Yayıncılar Birliğiyle bu yıl 10. kez düzenleyeceği Kitap Günleri’nde ayrımcılık yapıldığı öğrenildi. 25 Nisan’da başlaması planlanan etkinliğe bazı yayınevleri davet edilmedi. Etkinlik katılımcılarından İnsan Yayınları bu durumu, X hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Yayınevi, bazı yayıncılara yer verilmemesi nedeniyle fuardan çekildiğini duyurdu. Fuara ideolojik yaklaşıldığını belirten yayınevine destek eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den geldi.


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