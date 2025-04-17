Üçüncü Yeditepe Bienali yarın başlıyor

3. Uluslararası Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı’nda gerçekleşecek açılış töreniyle yarın başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen bienalin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. “Gölge Varsa Işık da Var” temasıyla, 18 Haziran’a kadar sanatseverlerle buluşacak bienalin mekanları, İstanbul’un kültürel hafızasında müstesna bir yere sahip olan Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camii Mahzeni ve Sirkeci Garı Ambarları olarak belirlendi. Klasik sanatların yeni ifadelerini tarihî mekanların atmosferinde izleyiciyle buluşturan sergiler hem yerli hem de uluslararası sanatseverleri, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bir buluşmaya davet ediyor. Bienal bu yıl, 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapıyor.
TARİHİ MEKANLAR SERGİ ALANI OLDU
Küratörlüğünü Fatih Ömeroğlu’nun yaptığı Sirkeci Garı Ambarları'nda “Vakti Geldi Mi” sorusu ile 66 sanatçının 27 eseri sergileniyor. Küratörlüğünü Furkan Türkyılmaz’ın yaptığı Nuruosmaniye Camii Mahzeni'nde Yer-Mekan-Yer’leş(tir)me kavramları ekseninde 22 sanatçının 17 eseri bulunuyor. Küratörlüğünü Fatih Ömeroğlu ve Furkan Türkyılmaz’ın yaptığı Yedikule Hisarı Enstalasyonlar bölümünde 8 sanatçının 8 enstalasyon eseri yer alıyor. Kubbeler bölümünde ise klasik Türk sanatlarının yanı sıra resim, fotoğraf ve rölyef gibi farklı disiplinlerden toplam 163 eser, 164 sanatçının imzasını taşıyor.