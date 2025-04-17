Üçüncü Yeditepe Bienali yarın başlıyor

3. Uluslararası Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı’nda gerçekleşecek açılış töreniyle yarın başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen bienalin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. “Gölge Varsa Işık da Var” temasıyla, 18 Haziran’a kadar sanatseverlerle buluşacak bienalin mekanları, İstanbul’un kültürel hafızasında müstesna bir yere sahip olan Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camii Mahzeni ve Sirkeci Garı Ambarları olarak belirlendi. Klasik sanatların yeni ifadelerini tarihî mekanların atmosferinde izleyiciyle buluşturan sergiler hem yerli hem de uluslararası sanatseverleri, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bir buluşmaya davet ediyor. Bienal bu yıl, 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapıyor.