Türk Tarih Kurumu’ndan 94. yıla özel proje

Türk Tarih Kurumu (TTK) kuruluşunun 94. yılına özel “Her Eve Bir Tarih Kitabı” projesini başlattı. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, projenin dört ana başlıktan oluştuğunu ifade etti. Kurumun bugüne kadar 2 bine yakın kitap neşrettiğini vurgulayan Özgen, “Ürettiğimiz bu akademik bilgiyi daha geniş kitlelere ve genel kamuoyuna da ulaştırmak için Cumhuriyetimizin 100 yılına da armağan olsun diye 100 kitaplık bir proje başlattık” dedi. Proje kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Erzurum, Semerkant, Balkan ve Azerbaycan şehirleri başta olmak üzere Türk tarihinin önemli şehirleri, devletleri ve kırılma noktaları “Genel Okuyucu için 100 Eser Projesi” başlığında kitaplaşarak okuyucuyla buluşacak.