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Hayat

Neşet Ertaş 11. yılında anıldı

Türküleri kendine has üslubuyla icra eden ve ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak anılan Neşet Ertaş, vefatının 11. yılında unutulmadı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ertaş'ı ailesinin isteği üzerine herhangi bir konser olmadan, panel ve söyleşilerle anacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya mesajında ustayı andı.

04:00 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Neşet Ertaş vefatının 11. yılında Kırşehir’deki mezarı başında törenle anıldı.

Neşet Ertaş vefatının 11. yılında Kırşehir’deki mezarı başında törenle anıldı.

“Bozkırın tezenesi” olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 11. yılında Kırşehir’deki mezarı başında törenle anıldı. Bağbaşı Mezarlığı’nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

PANEL VE SÖYLEŞİLERLE ANILACAK

Protokol üyeleri ve sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ertaş’ı ölüm yıl dönümünde, ailesinin isteği üzerine meydanlarda herhangi bir konser olmadan, panel ve söyleşilerle anacaklarını söyledi. Ertaş’ın Türk Halk Müziği’ne önemli eserler bıraktığını, daima Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre gibi anılacağını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti: “Aileden gelen bir gelenek, Muharrem Ertaş’tan, Çekiç Ali’den, Hacı Taşan’dan aldığı kültürü, bu kuşaklara taşımış. Bizler de bundan sonra bu kültürü gelecek kuşaklara hep birlikte taşıyacağız çünkü Kırşehir hoşgörünün, Horasan erenlerinin merkezi. Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş bu topraklarda 800 yıl önce yaşadılar. Kültürel olarak ne miras bıraktılarsa abdal geleneğinin son temsilcileri de bizlere böyle bir miras bıraktı. Bu mirası doğru şekilde aktaracağız. Neşet Ertaş’a sahip çıkmaya devam edeceğiz.” Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş da acılarının hep taze olduğunu dile getirdi.



#Neşet Ertaş
#Bozkırın Tezenesi
#Aktüel
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