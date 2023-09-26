Neşet Ertaş 11. yılında anıldı

Protokol üyeleri ve sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ertaş’ı ölüm yıl dönümünde, ailesinin isteği üzerine meydanlarda herhangi bir konser olmadan, panel ve söyleşilerle anacaklarını söyledi. Ertaş’ın Türk Halk Müziği’ne önemli eserler bıraktığını, daima Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre gibi anılacağını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti: “Aileden gelen bir gelenek, Muharrem Ertaş’tan, Çekiç Ali’den, Hacı Taşan’dan aldığı kültürü, bu kuşaklara taşımış. Bizler de bundan sonra bu kültürü gelecek kuşaklara hep birlikte taşıyacağız çünkü Kırşehir hoşgörünün, Horasan erenlerinin merkezi. Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş bu topraklarda 800 yıl önce yaşadılar. Kültürel olarak ne miras bıraktılarsa abdal geleneğinin son temsilcileri de bizlere böyle bir miras bıraktı. Bu mirası doğru şekilde aktaracağız. Neşet Ertaş’a sahip çıkmaya devam edeceğiz.” Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş da acılarının hep taze olduğunu dile getirdi.