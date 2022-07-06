Neşet Ertaş filmi tartışması: ‘Türküleri özgürleştiriyoruz’

Dijital Sanatlar’ın, saz ve söz ustası Neşet Ertaş’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıdığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin İstanbul’daki çekimleri devam ediyor. Dijital Sanatlar’ın kurucusu, “Ayla”, “Müslüm” gibi filmlere yapımcı olarak imza atan Mustafa Uslu, Türkiye’nin değerlerini Türk sinemasıyla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Ertaş’ın da bunu çok isteyeceğini söyleyen Uslu, hazırlık sürecinde Neşet Ertaş hakkında yazılmış tüm kitapları incelediklerini belirterek, şunları söyledi: “Kitapların yazarlarıyla da görüştük. Her ne kadar bugün onlar inkar etseler de hepsiyle görüştük. Daha sonra en detaylı yazılan ve ustanın müdahil olduğu kitabın, sayın Erol Parlak’ın kitabı olduğuna karar verdik. Parlak’a müracaat ettik ve kendisi eserinin sinemaya aktarılmasına müsaade etti.”

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Neşet Ertaş

GERÇEK AİLESİ ANADOLU

Ertaş’ın ailesi tarafından açılan ve geçen ay filmin çekilmesi yönünde sonuçlanan dava sürecine de değinen Uslu, Ertaş’ın gerçek ailesinin Anadolu olduğunu söyledi. Uslu, “Bu film, bir sanat eseri ve bunu kimse engelleyemez. Bu eserin film olarak yapılmasının kime ne zararı var? Bir tane sebep bulun, ben filmin çekimini durduracağım.”

Neşet Ertaş’ın çocukluğunu, Anadolu’daki zorlu yaşam şartlarını yansıtacaklarını söyleyen Uslu, “Ülkeye küsüp Almanya’ya gitmesi, oradan sonra geri dönüşünü, aşklarını göreceğiz. Biz burada senaryo okumalarında bile hep birlikte gözyaşı içinde kaldık.” ifadelerini kullandı.

ASIL VASİYET BU

Ertaş’ın “Benim türkülerimi serbest bırakın, garipler okusun” şeklinde vasiyeti olduğunu söyleyen Uslu, “Asıl vasiyetse, bu vasiyet. Bugün büyük ustanın başka vasiyeti var diye çıkıyorlar. Öyle bir vasiyet yok. Zamanı geldiğinde açıklayacağım” dedi.

Yapımcı Uslu, Ertaş’ın yanı sıra Müslüm Gürses, Zeki Müren, Mahsuni Şerif, Hacı Taşan ve Çekiç Ali’nin de filmde olacağına işaret etti. Senaryosunun Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki oturuyor. Sanatçının çocukluğunu Onur Efe, gençliğini ise Bektaş Dolu oynayan filmin 23 Aralık’ta vizyona girmesi bekleniyor.

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HAYAT Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsü 'Garip Bülbül' 23 Aralık'ta vizyona giriyor