Hayat Neşet Ertaş filmi tartışması Türküleri özgürleştiriyoruz
KÜLTÜR SANAT

Neşet Ertaş filmi tartışması: ‘Türküleri özgürleştiriyoruz’

Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin yapımcısı Mustafa Uslu, Ertaş’ın “Benim türkülerimi serbest bırakın, garipler okusun” şeklinde vasiyeti olduğunu söyleyerek, “Türküleri özgürleştirmek istiyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Neşet Ertaş filmi tartışması: ‘Türküleri özgürleştiriyoruz’
Mustafa Uslu

Dijital Sanatlar’ın, saz ve söz ustası Neşet Ertaş’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıdığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin İstanbul’daki çekimleri devam ediyor. Dijital Sanatlar’ın kurucusu, “Ayla”, “Müslüm” gibi filmlere yapımcı olarak imza atan Mustafa Uslu, Türkiye’nin değerlerini Türk sinemasıyla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Ertaş’ın da bunu çok isteyeceğini söyleyen Uslu, hazırlık sürecinde Neşet Ertaş hakkında yazılmış tüm kitapları incelediklerini belirterek, şunları söyledi: “Kitapların yazarlarıyla da görüştük. Her ne kadar bugün onlar inkar etseler de hepsiyle görüştük. Daha sonra en detaylı yazılan ve ustanın müdahil olduğu kitabın, sayın Erol Parlak’ın kitabı olduğuna karar verdik. Parlak’a müracaat ettik ve kendisi eserinin sinemaya aktarılmasına müsaade etti.”

Neşet Ertaş
Neşet Ertaş

GERÇEK AİLESİ ANADOLU

  • Ertaş’ın ailesi tarafından açılan ve geçen ay filmin çekilmesi yönünde sonuçlanan dava sürecine de değinen Uslu, Ertaş’ın gerçek ailesinin Anadolu olduğunu söyledi. Uslu, “Bu film, bir sanat eseri ve bunu kimse engelleyemez. Bu eserin film olarak yapılmasının kime ne zararı var? Bir tane sebep bulun, ben filmin çekimini durduracağım.”

Neşet Ertaş’ın çocukluğunu, Anadolu’daki zorlu yaşam şartlarını yansıtacaklarını söyleyen Uslu, “Ülkeye küsüp Almanya’ya gitmesi, oradan sonra geri dönüşünü, aşklarını göreceğiz. Biz burada senaryo okumalarında bile hep birlikte gözyaşı içinde kaldık.” ifadelerini kullandı.

ASIL VASİYET BU

Ertaş’ın “Benim türkülerimi serbest bırakın, garipler okusun” şeklinde vasiyeti olduğunu söyleyen Uslu, “Asıl vasiyetse, bu vasiyet. Bugün büyük ustanın başka vasiyeti var diye çıkıyorlar. Öyle bir vasiyet yok. Zamanı geldiğinde açıklayacağım” dedi.

Yapımcı Uslu, Ertaş’ın yanı sıra Müslüm Gürses, Zeki Müren, Mahsuni Şerif, Hacı Taşan ve Çekiç Ali’nin de filmde olacağına işaret etti. Senaryosunun Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki oturuyor. Sanatçının çocukluğunu Onur Efe, gençliğini ise Bektaş Dolu oynayan filmin 23 Aralık’ta vizyona girmesi bekleniyor.

Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsü 'Garip Bülbül' 23 Aralık'ta vizyona giriyor
HAYAT
Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsü 'Garip Bülbül' 23 Aralık'ta vizyona giriyor

Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor
HAYAT
Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor
Çare yapay ada

Çare yapay ada

'​Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak.'
İnşaatta toprak kayması

İnşaatta toprak kayması

​İki işçi beline kadar toprak içinde kaldı.
Beyaz Saray: Biden, Türkiyenin F-16 talebini destekliyor

​Savunma sanayi için üretildi.

​İki bakan birden görevini bıraktı.

'Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı.'

​Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu.

​Tarihi su kemerindeki tahribat için inceleme başlatıldı.

​Adnan Oktar suç örgütünde firari kardeşler yakalandı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin iftihar meselesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.