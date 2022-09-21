Neşet Ertaş’a uluslararası anma

“Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıl dönümünde memleketi Kırşehir’de uluslararası programla anılacak. UNESCO tarafından, müzik alanında Türkiye’deki Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınan Kırşehir’deki program vasıtasıyla Neşet Ertaş başta olmak üzere Anadolu Abdal geleneğinin uluslararası boyutta tanıtımına katkı yapılacak. Anma programı, 23 Eylül’de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek panelle başlayacak. Aynı gün kortej yürüyüşü, davul zurna gösterisi, protokol konuşmaları ile Gürcistan, Almanya ve İtalya’dan gelen sanatçıların konserleri gerçekleştirilecek. İkinci gün, Belediye Abdallar Topluluğu konseri ve farklı illerden gelen grupların konser ve gösterileri yapılacak.

HAYAT ‘Gönüllerin hızmatçısı’ Neşet Ertaş