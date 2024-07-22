Neşet Ertaş'ın 'türkü bahçası'

Kırşehir'de iş insanı Ercan Malkoç tarafından yaklaşık 10 dönümlük alanda oluşturulan "Neşet Ertaş Türkü Bahçası"nda müzik duraklarında "Bozkırın Tezenesi"nin sevilen eserleri yankılanıyor. Avusturya Salzburg gezisinde besteci Wolfgang Amadeus Mozart için hazırlanan müzeden etkilenen Kırşehirli iş insanı Malkoç, memleketinde Neşet Ertaş için bir açık hava müzesi yaptırmaya karar verdi. Bahçe için Tarım ve Orman Bakanlığından, kent merkezindeki bir otelin yanında bulunan yaklaşık 10 dönümlük alan kiralandı. Halk ozanı Ertaş'ın "Bahça Duvarından Aştım" türküsünden esinlenilerek "Neşet Ertaş Türkü Bahçası" ismi verilen, "Can yakıp kalp kırma ey insanoğlu" öğüdüyle kapılarını aralayan mekan, yürüyüş yolu, dinlenme ve müzik duraklarından oluşuyor.