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Hayat

Neşet Ertaş'ın 'türkü bahçası'

Avusturya’da Mozart için hazırlanan müzenin benzeri Kırşehir’de Neşet Ertaş için yapıldı. Gönüldağı, Mühür Gözlüm, Zahidem, Ahirim Sensin gibi isimler taşıyan 14 durakta Ertaş’ın türküleri yankılanıyor. Bahça Duvarından Aştım türküsünden esinlenilen 10 bin dönümlük Neşet Ertaş Türkü Bahçası’nda 3 bine yakın fidan ve çok sayıda çiçek bulunuyor.

04:00 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:13 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kırşehir'de iş insanı Ercan Malkoç tarafından yaklaşık 10 dönümlük alanda oluşturulan "Neşet Ertaş Türkü Bahçası"nda müzik duraklarında "Bozkırın Tezenesi"nin sevilen eserleri yankılanıyor. Avusturya Salzburg gezisinde besteci Wolfgang Amadeus Mozart için hazırlanan müzeden etkilenen Kırşehirli iş insanı Malkoç, memleketinde Neşet Ertaş için bir açık hava müzesi yaptırmaya karar verdi. Bahçe için Tarım ve Orman Bakanlığından, kent merkezindeki bir otelin yanında bulunan yaklaşık 10 dönümlük alan kiralandı. Halk ozanı Ertaş'ın "Bahça Duvarından Aştım" türküsünden esinlenilerek "Neşet Ertaş Türkü Bahçası" ismi verilen, "Can yakıp kalp kırma ey insanoğlu" öğüdüyle kapılarını aralayan mekan, yürüyüş yolu, dinlenme ve müzik duraklarından oluşuyor.



#Neşet Ertaş
#aktüel
#Hayat
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