Hayat Nesli tehlike altındaki hayvanlar tanıtılacak
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Nesli tehlike altındaki hayvanlar tanıtılacak

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası, çöl varanı, çizgili sırtlan ve kelaynakların sert plastikten yapılan örnekleri, Şanlıurfa'da açılacak merkezde sergilenecek.

Haber Merkezi AA
Kelaynak kuşu
Kelaynak kuşu

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, ekolojik sistemdeki bozulmalar ve insanların neden olduğu etkiler nedeniyle nesilleri tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar için özel çalışma yapıldığını söyledi.

Ender görülen hayvanların başında çizgili sırtlan, Fırat kaplumbağası, çöl varanı ve kelaynakların geldiğini vurgulayan Işık, söz konusu hayvanların, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kurulan merkezde tanıtılacağını ifade etti.

Çöl varanı

Civarda görenlerin koruması isteniyor

Işık, normalde bozkır olan bölgelerde, insanların düşündüğünün aksine çok daha fazla canlı türünün yaşayabilme imkanı bulduğunu aktararak merkezin, hayvanların en sık görüldüğü bölge olması dolayısıyla ilçeye kurulduğunu aktardı.

Merkezin çok fonksiyonlu olduğunu anlatan Işık, merkez sayesinde, nesli tehlike altında bulunan bu hayvanların yakından tanıtılması ve civarda görenlerin bu canlıları korumasının hedeflendiğini dile getirdi.

Işık, hayvanların korunması ve tanıtılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle devam etti:

  • "Türkiye çok özel bir coğrafyada bulunduğundan dünyada ender görülen birçok hayvan ve bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de kendine has birçok canlıyı barındırıyor. Bu kapsamda Şanlıurfa, çok güzel ve farklı bir merkeze ev sahipliği yapacak. Burada çizgili sırtlan, Fırat kaplumbağası, çöl varanı ve kelaynaklar tanıtılacak. Maliyeti 385 bin lirayı bulan ve hayvanların birebir maketi ve detaylı tanıtımının bulunduğu merkez, Mart ayından itibaren ziyarete açılacak. Ziyaretçiler, merkezdeki bu 4 hayvanı teknolojik destekle dijital ekranlarda bire bir bir canlı görmüş gibi olacak şekilde tasarlandı. Kelaynak Üretim İstasyonu yanındaki merkezimizde, kelaynakların daha yakından görülmesi için de ayrıca bir kuş izleme bölümü bulunacak."

Fırat kaplumbağası

Nesli tükenme tehlikesi altında olan türler

Boyu ortalama 40 santimetre civarında olan Fırat kaplumbağası, nadiren Fırat ve Dicle Nehri'nin kenarında görülüyor, sırt bölgesinin koyu yeşilden açık kahverengiye kadar değişen renklerde olması ve karın bölgesinin beyazlığıyla dikkati çekiyor.

Toprağı kazma ve ağaca çıkma kabiliyeti olan ve boyu 1,5 metreyi bulabilen çöl varanına da Şanlıurfa'da, özellikle çöl iklimine yakın olan bölgelerde rastlanıyor. Uzun, ince ve çatallı bir dili bulunan bu tür, çok iri olmasından dolayı yörede "dev kertenkele" olarak nitelendiriliyor. Sırtında koyu kahverengi ya da siyah şeritler bulunan çöl varanı, genelde kuşlar ve diğer sürüngenlerle besleniyor.

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Ön bacağı daha yüksek olan ve ayağında 4 parmağı bulunan çizgili sırtlan ise özellikle Birecik kırsalında görülüyor. Ensesinden beline kadar sert ve dik kılları bulunan hayvan, açık sarı renkli görünümüyle de dikkati çekiyor. Kafası iri ve kulakları büyük olan çizgili sırtlan, siyaha yakın koyu renkli şeritleriyle öne çıkıyor.

Dünyada göçmen özelliği bulunan kelaynaklar, Birecik ilçesindeki Fırat Nehri kıyısında görülüyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 1977'den bu yana ilçede koruma altına alınan kelaynakların sayısı 261'e ulaştı. Bölgede "bereketin sembolü" olarak da görülen kelaynaklar; yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirin de aralarında bulunduğu özel menüyle besleniyor. Tür, adını baş kısmında tüy bulunmayışından alıyor.

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