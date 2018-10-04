Hayat Nesli tükenen vaşak Tuncelide görüntülendi
AKTÜEL

​Nesli tükenen vaşak Tunceli'de görüntülendi

Nesli tükenen vaşak Tunceli'de görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi. Özel bir firmada çalışan Muzaffer Akyüz, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan vaşağı fotoğrafladı.

Haber Merkezi IHA
Tunceli'deki vaşak, bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.
Tunceli'deki vaşak, bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

Muzaffer Akyüz isimli vatandaş, Tunceli Pülümür'de nesli tükenmekte olan vaşağı görüntüledi. Nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşağın fotoğrafı çeken Muzaffer Akyüz'ü fark eden vaşak, hızlıca bölgeden uzaklaştı.

İşi gereği gezdiği birçok yerde vaşakla karşılaştığını belirten Muzaffer Akyüz, “Pülümür ilçesinde ekip arkadaşlarımla giderken bir anda vaşağı fark ettik. Yanımda bulunan makinemle fotoğraflarını çektim. Beni fark edince hızlıca bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu” dedi. Kendisi ve ekip arkadaşlarının doğaya ve yaban hayatına son derece duyarlı olduğunu belirten Akyüz, “İlimiz yaban hayatı bakımından son derece zengin. Bu zenginliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İHA

Vaşağı kedi gibi sevdi
GÜNDEM
Vaşağı kedi gibi sevdi

Ordu'da vaşak fotokapana yakalandı
OYNAT 00:00
Ordu'da vaşak fotokapana yakalandı
Ordu'da yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlardan birinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.Kentin belirli bölgelerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yerleştirilen 4 adet fotokapandan Mesudiye ilçesinde kurulu olanında genç bir vaşağın görüntüsüne rastlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, gazetecilere yaptıkları açıklamada, Ordu'da ilk defa vaşak görüldüğünü belirterek, vaşak gibi vahşi hayvanların genellikle Karadeniz'in yüksek rakımlı bölgelerinde yaşadığını bildirdi.Yetkililer avcılara da uyarılarda bulunarak, "Doğanın ekosistemi açısından bu tür hayvanların orada yaşaması gereklidir. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bu hayvanlar koruma altındadır. Avcılarımızın bu konuda dikkatli
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