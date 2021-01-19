Nesli tükenmekte olan su samurunu tüfekle vurdular

Yozgat Avcılar, Atıcılar, Balıkçılar Derneği Başkanı Metin Ekinci, toy kuşunun vurulduğu iddiasının asılsız olduğunu ileri sürdü. Ekinci, Jandarmamız burada, herhangi bir ize rastlamadık, ben asılsız diye düşünüyorum. Avcı bunu yapmaz. Yozgat avcısı hiç yapmaz. Çünkü biz Yozgat avcıları olarak böyle durumlara çok dikkat ediyoruz, yasak avlara müsaade etmeyiz. Onun için Yozgat'ı karalamanın hiçbir anlamı yok. Araştırdık; ama en ufak bir ize, delile rastlanılmadı. Bulan şahıs kuşu jandarmaya veya orman müdürlüğüne neden bildirmedi, neden gömdü? Gömmeseydi, getirseydi jandarmaya teslim etseydi. Bu bölgeye gömdüyse gelsin kanıtlasın, 'şuraya gömdüm' deyip çıkartsın diye konuştu.