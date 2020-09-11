'Netflix'i iptal et' kampanyasına 600 bin imza ile destek
Netflix'in tepkiçeken içeriği Cuties platformun maskesini düşürdü. Tüm dünyadan çığ gibi büyüyen tepkilere maruz kalan platformun takipçileri birer birer üyeliklerini iptal ediyor. İmza kampanyası sitesi change.org'da Netflix aboneliğinin iptal edilmesi çağrısının yapıldığı bir dilekçeye 600 binden fazla kişi destek verdi.
Netflix'in Cuties (Minnoşlar) adlı tartışmalı filminin 9 Eylül'de gösterime girmesinden sonra platforma yönelik tepkiler artıyor.
"ÜYELİĞİ İPTAL ET" TT OLDU
Paris'te 11 yaşındaki Senegalli bir kız çocuğunun dansçı olma macerasını anlatan ancak 'çocukları cinsel obje haline getirmekle' eleştirilen filmin yayınlanmasından sonra Twitter'da #CancelNetflix (Netflix üyeliğini iptal et) etiketi dün ABD'de günün en çok konuşulan başlığı (TT) oldu.
Türkiye'de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) filmin katalogdan çıkarılması yönünde karar almıştı.
DİLEKÇEYE 600 BİN İMZA
İmza kampanyası sitesi change.org'da Netflix aboneliğinin iptal edilmesi çağrısının yapıldığı bir dilekçeye 600.000'den fazla kişi destek verdi.
Netflix çocuk istismarı eleştirileri için aksine filmin çocukların cinselleştirilmesine karşı bir yapım olduğunu söylüyor.
Dünyada tepkiyle karşılanan yapım konusunda Türkiye tedbirini erken aldı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırdı.
Türk kamuoyunda olumlu karşılanan RTÜK kararı, uluslararası camia tarafından da takdir edildi. Üst Kurulun bu kararı sonrasında yabancı kaynaklı birçok haber sitesinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı.