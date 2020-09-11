Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Netflixi iptal et kampanyasına 600 bin imza ile destek
AKTÜEL

'Netflix'i iptal et' kampanyasına 600 bin imza ile destek

Netflix'in tepkiçeken içeriği Cuties platformun maskesini düşürdü. Tüm dünyadan çığ gibi büyüyen tepkilere maruz kalan platformun takipçileri birer birer üyeliklerini iptal ediyor. İmza kampanyası sitesi change.org'da Netflix aboneliğinin iptal edilmesi çağrısının yapıldığı bir dilekçeye 600 binden fazla kişi destek verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Netflix'e tepkiler çığ gibi büyüyor.
Netflix'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Netflix'in Cuties (Minnoşlar) adlı tartışmalı filminin 9 Eylül'de gösterime girmesinden sonra platforma yönelik tepkiler artıyor.

"ÜYELİĞİ İPTAL ET" TT OLDU

Paris'te 11 yaşındaki Senegalli bir kız çocuğunun dansçı olma macerasını anlatan ancak 'çocukları cinsel obje haline getirmekle' eleştirilen filmin yayınlanmasından sonra Twitter'da #CancelNetflix (Netflix üyeliğini iptal et) etiketi dün ABD'de günün en çok konuşulan başlığı (TT) oldu.

Netflix çocuk istismarı yaptığı Minnoşlar filmini savundu: Güçlü bir hikayesi var, bir şans verin
HAYAT
Netflix çocuk istismarı yaptığı Minnoşlar filmini savundu: Güçlü bir hikayesi var, bir şans verin

Türkiye'de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) filmin katalogdan çıkarılması yönünde karar almıştı.

Dünya Netflix gerçeğini ilk kez gördü: Türkiye’de tedbirini alan RTÜK, “İyi ki varsın” dedirtti
HAYAT
Dünya Netflix gerçeğini ilk kez gördü: Türkiye’de tedbirini alan RTÜK, “İyi ki varsın” dedirtti

DİLEKÇEYE 600 BİN İMZA

İmza kampanyası sitesi change.org'da Netflix aboneliğinin iptal edilmesi çağrısının yapıldığı bir dilekçeye 600.000'den fazla kişi destek verdi.

Netflix çocuk istismarı eleştirileri için aksine filmin çocukların cinselleştirilmesine karşı bir yapım olduğunu söylüyor.

LGBT'nin en güçlü maşaları: Netflix ve Hollywood Eşcinsellik propagandasının arkasında kimler var?
OYNAT 03:34
LGBT'nin en güçlü maşaları: Netflix ve Hollywood Eşcinsellik propagandasının arkasında kimler var?
Eşcinsel süper kahramanlar, eşcinsel çizgi film karakterleri,eşcinsel yan roller... Netflix ve Hollywood'un eşcinsellik propagandası tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sık sık gündeme gelen film paltformları, dayattıkları sapkın yaşam biçimiyle yüzlerce çocuğun ruh sağlığını bozuyor. Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var...


TÜRKİYE FARKI

Dünyada tepkiyle karşılanan yapım konusunda Türkiye tedbirini erken aldı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırdı.

Türk kamuoyunda olumlu karşılanan RTÜK kararı, uluslararası camia tarafından da takdir edildi. Üst Kurulun bu kararı sonrasında yabancı kaynaklı birçok haber sitesinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı.

Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18
OYNAT 00:00
Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18
Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.


Abone Ol Google News
CHPde koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.
18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.