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Hayat

Nev Niyaz üçüncü kez sahnede

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği adıyla bir konser gerçekleştirildi.

04:00 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nev Niyaz üçüncü kez sahnede.

Nev Niyaz üçüncü kez sahnede.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Nev Niyaz Ensemble müzik topluluğu sahne aldı. Üçüncü konserini veren topluluk, kronolojik sırayla Türk Müziği’nin farklı dönemlerine ait eserler icra etti. Konser sonrası konuşan Nev Niyaz Ensemble grubunun solisti Eren Tatlı geleneksel Türk müziğinin icrası ve genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Tatlı, “Oldukça zengin bir müzik geleneğimiz var, bu müziğin yaşıtlarımız arasında daha da iyi tanıtılması gerektiğine inanıyoruz, bu sebeple de biz bu parçaları elimizden geldiğince hakkını vererek icra etmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” dedi.



#Yunus Emre Enstitüsü
#Nev Niyaz
#Türk Müziği
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