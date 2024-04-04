Neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti

16 Şubat’tan bu yana yoğun bakımda olan sanatçı 75 yaşında hayata veda etti. 1949 yılında Konya’da dünyaya gelen Erdoğdular, ilk ney dersini babası Mehmet Ali Bey’den aldı. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosunun çalışmalarına katılarak konserler veren neyzen, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosunda 1984’ten 1987’ye kadar görev yaptı. Kültür Bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Topluluğu’ndan 2015’te emekli olan Erdoğdular, yurt içinde ve dışında pek çok konser verdi, atölye açtı.