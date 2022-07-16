NFL’in yıllık kazancı 11 milyar dolar

Amerika Futbol Ligi’nde (NFL) yer alan takımların geçen sezon toplamda 11 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi. 32 takımlı ligde mücadele eden takımlar, stadyum ve ticari satışlar hariç 345’er milyon dolar elde etti. Gelirlerin en büyük kalemini ise TV gelirleri oluşturuyor. NFL bu rakamlarla dünyanın en zengin spor ligi olarak gösteriliyor. Gelecek sezona dair yapılan öngörülere göre ise gelirlerin takım başına 400 milyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor.