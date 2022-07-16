Hayat NFLin yıllık kazancı 11 milyar dolar
AKTÜEL

NFL’in yıllık kazancı 11 milyar dolar

Amerika Futbol Ligi’nde (NFL) yer alan takımların geçen sezon toplamda 11 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
NFL’in yıllık kazancı 11 milyar dolar
Arşiv

Amerika Futbol Ligi’nde (NFL) yer alan takımların geçen sezon toplamda 11 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi. 32 takımlı ligde mücadele eden takımlar, stadyum ve ticari satışlar hariç 345’er milyon dolar elde etti. Gelirlerin en büyük kalemini ise TV gelirleri oluşturuyor. NFL bu rakamlarla dünyanın en zengin spor ligi olarak gösteriliyor. Gelecek sezona dair yapılan öngörülere göre ise gelirlerin takım başına 400 milyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

Ay yıldız uğrunaTürkiye aşkına

'Ay yıldız uğruna
Türkiye aşkına'

15 Temmuz treni sefere çıkıyor.
Beş model masada

Beş model masada

​Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı.
81 ilde sela okundu

90 bin camiden şehitlerimiz için sela sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmamızı yapıyoruz.

Bahçeli Saraçhane'deki 15 Temmuz anmasında konuştu.

Bunu yapanlar utansın

Bunu yapanlar utansın

​Saldırı haberini alan mezarlığa koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.