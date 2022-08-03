Nice Kutlular yetişecek

Milli Eğitim Bakanı Özer, Mustafa Kutlu’ya hediye ve çiçek takdim etti. Daha sonra Özer, diğer katılımcılarla kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

İstanbul’da, Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde açılan kütüphaneye gazetemizin yazarı Mustafa Kutlu’nun adı verildi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni kütüphanelere İhsan Fazlıoğlu, Murat Bardakçı, İlber Ortaylı gibi “insan hazinelerinin” isimlerini, açılışı yapılan kütüphaneye de Mustafa Kutlu’nun adını verdiklerini söyledi.

KUTLU’YA TEŞEKKÜR

Özer, “Kıymetli hocama ismini bize bağışladığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu okulumuzda nice Mustafa Kutlular yetişir.” dedi. Özer, ismini okula veren, fütüvvet ahlakına s ahip nesillerin yetişmesi için son nefesine kadar insan yetiştiren, kültürün tevarüs etmesi için çırpınan Mehmet Emin Saraç’ı da rahmetle andı.

HEDEFİMİZ 100 MİLYON KİTAP

Son 20 yılda eğitimde yapılan yatırımlar ve dönüşüme değinen Özer, okul öncesinden yükseköğretime eğitimin tüm kademelerinde ülkenin evlatlarının eğitime erişebilmesi için, okullaşma oranlarının kitleselleşme ve evrenselleşme evresine ulaştığını söyledi. Özer, 26 Ekim 2021’de Emine Erdoğan’ın himayelerinde “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyasını başlattıklarını anımsatarak “İki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Yani günde 272 kütüphane yapıldı bu ülkede. 2021 yılının sonu itibarıyla eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmadı. Okullardaki kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı. Okullarımızdaki kitap sayısını artırmak için çok ciddi çaba sarf ettik. 28 milyon olan kitap sayısını 11 ay gibi kısa sürede 70 milyona çıkarttık. İnşallah yıl sonu itibarıyla bu sayıyı 100 milyona çıkartacağız.” dedi.

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KÜTÜPHANELER YAZ BOYU AÇIK

Öğrencilerin yaz boyunca okullardaki kütüphaneleri de açık bıraktıklarını dile getiren Özer, çocukların açık tutulan kütüphanelere yoğun ilgi gösterdiğini, bunun çocukların kitaplarla daha güçlü bağ kuracağını gösterdiğini ifade etti.

Çocuk ile kitabın buluşması zorlaştı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan gazetemizin yazarı Mustafa Kutlu da törendeki konuşmasında, günümüzde çocukların kitap okumadığını, tablet, telefon ve sosyal medyadan ayrılamadıklarını, çocuk ile kitabın buluşmasının zorlaştığını belirtti.

Çocukla kitabın buluşmasının ilk adımının ailede başladığına dikkati çeken Kutlu, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından uzmanların bir araya gelerek çocukların hangi yaşta ne tür kitaplar okuması gerektiğine ilişkin çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

HAYAT Mustafa Kutlu’nun 75 yılı kitap oldu