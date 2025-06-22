Nihal Candan hayatını kaybetti

‘Anoreksiya nervoza’ rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan (30), hayatını kaybetti.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine ‘anoreksiya nervoza’ teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce hastaneye kaldırılan Candan'ın 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında kalbi duran Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Candan için Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Candan, cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.
TRAVMALAR TETİKLİYOR
- Candan’ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler ‘anoreksiya nervoza’ hastalığına çevrildi. Uzmanlar yeme bozukluğu olarak tanımlanan hastalığı görünüm baskısı ve psikolojik travmaların tetiklediğine dikkat çekiyor. Hastalığın kişinin bedenini olduğundan büyük algılaması ve kilo alma korkusuyla gün yüzüne çıktığını söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Seyfe Şen, çocuklukta yaşanan duygusal ihmal, aşırı eleştirel ebeveyn tutumu, ailede kilo ve dış görünüş odaklılık, cinsel istismar ve zorbalık gibi travmatik yaşantıların hastalığa zemin hazırlayabildiğini söyledi. Tedavi sürecinin uzun ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini hatırlatan Şen, erken müdahalede başarı şansının arttığını vurguladı.