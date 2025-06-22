Nihal Candan hayatını kaybetti

Candan’ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler ‘anoreksiya nervoza’ hastalığına çevrildi. Uzmanlar yeme bozukluğu olarak tanımlanan hastalığı görünüm baskısı ve psikolojik travmaların tetiklediğine dikkat çekiyor. Hastalığın kişinin bedenini olduğundan büyük algılaması ve kilo alma korkusuyla gün yüzüne çıktığını söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Seyfe Şen, çocuklukta yaşanan duygusal ihmal, aşırı eleştirel ebeveyn tutumu, ailede kilo ve dış görünüş odaklılık, cinsel istismar ve zorbalık gibi travmatik yaşantıların hastalığa zemin hazırlayabildiğini söyledi. Tedavi sürecinin uzun ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini hatırlatan Şen, erken müdahalede başarı şansının arttığını vurguladı.