Hayat Nöbet dizinin afişi yayınlandı Bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma
KÜLTÜR SANAT

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizinin afişi yayınlandı! - Nöbet dizisi oyuncular kimler?

Nöbet dizinin afişi yayınlandı: Bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma

Ekrana gelmeye hazırlanan Necati Şaşmaz'ın da yer aldığı Pana Film imzalı Nöbet dizisinin afişi yayınlandı. Çekimleri Antalya'de devam eden dizi "Nöbet 7/24", çok yakında başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necati Şaşmaz
Necati Şaşmaz

Yakında Show TV’de izleyicisi ile buluşacak olan, yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet dizisinin afişi görücüye çıktı.

Kadroda yer alıyorlar

Dev prodüksiyonu, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve adından söz ettiren tanıtımlarıyla izleyicileriyle buluşmaya gün sayan dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

"Her Türk evladı asker doğar. Bazıları hem asker, hem kahraman… Bu milletin, bu ülkenin bekası için gece gündüz çalışırlar. Yeri gelir ölüme bile kafa tutarlar. Biz onlara “Kahraman” deriz. Onlar bize haykırarak cevap verir: Vatan sağ olsun!" afişin tanıtımında dizeleri yer aldı.

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