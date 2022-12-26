Nostalji oyunları sergilendi

Topaç ustası Fadıl İnam’ın nostalji ve oyun kültürünü bir araya getiren ”Nostalji” adlı enstalasyon sergisi, Kelimat Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide, eski tip yorgan, bisiklet, bohça örtüsü, kilim gibi malzemelerin yanı sıra ziyaretçilerin topaç oynayabilecekleri bir platform yer alıyor. Topaç üretmek ve çocuklarla oyun oynamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen İnam, “Neredeyse ilkokul çağından bu yana topaçlarla iç içeyim. Topacı farklı malzemelerle birleştirerek böyle bir sergi oluşturduk. Galeriye böyle eğlenceli ve cesur çalışmalara alan açtıkları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Çeşitli desenlerle boyanmış farklı topaçların oynanıp satın alınabildiği “Nostalji” sergisi, 3 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

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