​Nurullah Genç’ten dedesine vefa.

Şair Nurullah Genç'in Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen dedesinin hikayesini anlattığı romanı “Yollar Dönüşe Gider”, Timaş Yayınları'ndan çıktı. Kitapta savaş, sürgün, esaret, hasret gibi insanoğlunun yaşayabileceği en ağır travmaları yaşayan birinin, Allah’a ve imanına sığınarak bu ıstıraplarla başa çıkması anlatılıyor. Erzurum’da hikâyelerin, masalların, destanların anlatıldığı, şiirlerin okunduğu, ilim dolu sohbetlerin edildiği fakir ama mutlu bir köyde yaşayan genç Bekir, Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusların köyünü işgal etmesiyle esir edilip sürgüne gönderilir.

Bekir’in yolculuğu trenden kendini atıp kurtulmak isteyenlerin yaşadıkları ve yol boyunca çekilen acılara tanıklıkla başlar. Ölümün ve yokluğun peşinden hiç ayrılmadığı Bekir, imkânsız bir aşk hikâyesinin de bir parçası olmuştur artık. Gönlünde ise sonu bilinmeyenlerle dolu, başarması pek de mümkün görünmeyen ama her şeyden çok istediği “dönüş” vardır.

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