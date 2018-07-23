Hayat Nusr-Etin Kapalıçarşıya astığı tabelayı Fatih Belediyesi indirdi
KÜLTÜR SANAT

Nusr-Et'in Kapalıçarşı'ya astığı tabelayı Fatih Belediyesi indirdi

Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı'nın tarihi duvarına izinsiz bir şekilde asılan Nusr-Et tabelasını indirdi. Tarihi Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela asılan tabela, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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558 yıllık tarihi duvara asılan tabela indirildi.
558 yıllık tarihi duvara asılan tabela indirildi.

Kapalıçarşı'da Tarihi Sandal Bedastanı Kapısı'na asılan tepki çeken Nusr-Et tabelası Fatih Belediyesi yetkilileri tarafından indirildi. Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, İstanbul'un turizminin kalbi Kapalıçarşı'ya da şube açtı. Tarihi Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astıran Nusret, sosyal medyada tepki çekti.

Fatih Belediyesi tabelayı indirdi

Kapalıçarşı'ya şube açan Nusr-et'in Bedesten Kapısı'na astığı devasa tabela tepki çekmişti. Fatih Belediyesi yetkilileri, tabelanın izinsiz asıldığı ve indirilmesi için tebligat çıkarıldığını söylemişti. Habertürk'ün haberine göre, birkaç saat içinde tebligat gerçekleştirildi ve 558 yıllık tarihi duvara asılan o tabela indirildi.

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