Nusret Ağabey'i tanımak şanstı

Yeni Şafak'ta uzun yıllar editörlük yapan yazar Nusret Özcan, vefatının 17. yılında doğup büyüdüğü Eyüpsultan'da yad edildi. "Sokak Sesleri", "Leyla ile Mecnun" ve "Bizim Mahalle" kitaplarının yazarı Özcan'ı çalışma arkadaşları, yakın dostları ve sevenleri unutmadı. Özcan, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programı ile anıldı.

GAZETE YAZILARI BİR ARAYA GETİRİLMELİ

Etkinliği yöneten gazeteci, yazar Mehmet Nuri Yardım, dördüncüsünü düzenledikleri programda daha önce de Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Haşim ve Bekir Berk'i andıklarını belirterek, bu toplantılara her pazar devam etmeyi planladıklarını söyledi. Nusret Özcan'ın kitaplarının bir araya getirilip yayınlanmasının önemli olduğunu kaydeden Yardım, "Nusret Özcan hakkında üniversitelerde tezler hazırlanmalı ayrıca bu tür anma toplantıları da sıklıkla sürdürülmelidir. Bir de dergilerde ve gazetelerde kalmış bazı yazıları, şiirleri toplanarak külliyatına dahil edilmelidir." şeklinde konuştu.

HEM YAZIP HEM OYNAYACAK BİR YETENEK

Yazar ve aktivist Yaşar Şadoğlu, Özcan ile tanıştığı İstanbul İmam Hatip Ortaokulunda canlı bir sosyal ortam içerisinde bulunduklarını anlattı. Şadoğlu, "Okuldaki etkinliklerin yanı sıra Milli Türk Talebe Birliğindeki (MTTB) faaliyetlere de katılıyorduk. Nusret Özcan'ın en büyük özelliği o zamanki yıllarda tiyatro yeteneğiydi. Hem oyun yazıp hem de oynayacak yeteneği vardı. Muhteşem bir oyuncuydu." ifadesini kullandı.

AYNI MASA ETRAFINDA DERTLEŞİRDİK

Gazeteci yazar Gülcan Tezcan, "Nusret ağabey hem celalli hem de cemalli bir adamdı. Çok iyi, merhametli bir ağabeyimizdi. Benim hayatımda gerçekten şans olarak gördüğüm birkaç kıymetli isim arasındadır." dedi. Yeni Şafak Gazetesi'nde Özcan ile çalıştığı dönemde, işleri bitirdikten sonra çaylarını alıp arşiv masası etrafında toplandıklarını kaydeden Tezcan, şu bilgileri paylaştı: "Bizi mutlu eden en büyük şey, güzel insanlarla bir arada olmaktı. O masa etrafında toplanır muhabbet ederdik. Bütün derdimizi, sıkıntımızı o masaya dökerdik, paylaşır, dertleşirdik. Dünyadan, Türkiye'den konuşurduk. Nusret ağabey de gerçekten çok kıymetli, çok birikimli bir insandı."

BERABER ÇALIŞMASI ÇOK KEYİFLİYDİ

Yazar Mehmet Şeker, TGRT'nin kuruluş yıllarında Özcan ile birlikte çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Daha sonra Yeni Şafak'a geçtik. Topkapı'daki eski binada, aynı odayı paylaştık. Kitaplarını parça parça yazdıkça basılmadan okuma imkanı buldum. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Yazarlığın dışında tiyatroculuğu vardı."

MEZARI BAŞINDA KUR'AN OKUNDU

Cafer Vayni, İsmail Yeşilbağ, Mustafa Özcan, Cafer Sadık Özlevent, Dursun Gürlek, Mehmet Şahin, Ali Teker, Ayşe Olgun, Mustafa Doğan, Ahmet Ateş, Ahmet Ateş, Zekeriya Vural, Ali Sütçü, Zeki Bayram ve Şaban Başol'un da aralarında bulunduğu birçok kişi, Özcan ile hatıralarını toplantıda paylaştı. Daha sonra Nusret Özcan'ın Eyüpsultan'daki mezarı ziyaret edilerek, kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.







