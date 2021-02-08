Hayat Nusret yine olay oldu Bu görüntüsü tepki topladı
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Nusret yine olay oldu: Bu görüntüsü tepki topladı

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini ekledi. Nusret, bu kez köfte yapma şekliyle olay oldu.

Haber Merkezi Diğer
Nusret Gökçe
Nusret Gökçe

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, gündem olan videolarına bir yenisini ekledi. Nusret, bu kez köfte yapma şekliyle çok konuşuldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, her paylaşımıyla sosyal medyada olay oluyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, şimdi de köfte yaparken bir videosunu paylaştı.

ETE NEDEN BÖYKE YAPIYOR

Sosyal medya kullanıcıları Nusret'in hareketleri ile ilgili yüzlerce mesaj paylaştı. Kullanıcılar "Ete neden böyle yapıyor", "Ete şiddet uygulama", "Tuhaf adam" gibi yorumlar paylaştı.

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