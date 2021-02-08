Nusret yine olay oldu: Bu görüntüsü tepki topladı

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, gündem olan videolarına bir yenisini ekledi. Nusret, bu kez köfte yapma şekliyle çok konuşuldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, her paylaşımıyla sosyal medyada olay oluyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, şimdi de köfte yaparken bir videosunu paylaştı.

ETE NEDEN BÖYKE YAPIYOR

Sosyal medya kullanıcıları Nusret'in hareketleri ile ilgili yüzlerce mesaj paylaştı. Kullanıcılar "Ete neden böyle yapıyor", "Ete şiddet uygulama", "Tuhaf adam" gibi yorumlar paylaştı.

REKLAM

HAYAT Nusret'ten Lübnan için rekor ciro: 1 günde 442 bin TL