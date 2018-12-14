Nusret'li tabloya Ürdün'de gözaltı

Al Wakeel News adlı siteyi yöneten Muhammed el Wakeel’in yayınladığı Nusretfotoğrafı başına bela oldu. Nusret Gökçe’yi İsa'nın Son Akşam Yemeği’ tablosuna photoshop ile ekleyen gazeteci, ülkesinde 'dine hakaret' suçundan tutuklandı.
Gazetecinin olay sebebiyle altı ay ila üç yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtiliyor. El Wakeel fotoğrafı yayından kaldırdı ancak dava geri çekilmedi. Sonucun önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
Tuzlama hareketi dünyaca ünlü oldu
Nusret'in meşhur tuzlama hareketini Venezuela lideri Maduro, eski futbolcu David Beckham, aktör Leonardo DiCaprio gibi pek çok ünlü yapmış, sosyal medyada fenomen olmuştu.