Hayat Nusretli tabloya Ürdünde gözaltı
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Nusret'li tabloya Ürdün'de gözaltı

Nusret'li tabloya Ürdün'de gözaltı

Muhammed el-Wakeel isimli gazeteci, Nusret Gökçe'nin tuz atma hareketini yaptığı fotoğrafı Leonardo Da Vinci'nin tablosuna ekledi. Wakeel, Ürdün'de tutuklandı.

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Tuzlama hareketiyle dünyaca meşhur olan Nusret Gökçe'nin Instagram'da 18 milyon takipçisi var.
Tuzlama hareketiyle dünyaca meşhur olan Nusret Gökçe'nin Instagram'da 18 milyon takipçisi var.

Al Wakeel News adlı siteyi yöneten Muhammed el Wakeel’in yayınladığı Nusretfotoğrafı başına bela oldu. Nusret Gökçe’yi İsa'nın Son Akşam Yemeği’ tablosuna photoshop ile ekleyen gazeteci, ülkesinde 'dine hakaret' suçundan tutuklandı.

Gazetecinin olay sebebiyle altı ay ila üç yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtiliyor. El Wakeel fotoğrafı yayından kaldırdı ancak dava geri çekilmedi. Sonucun önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

Tuzlama hareketi dünyaca ünlü oldu

Nusret'in meşhur tuzlama hareketini Venezuela lideri Maduro, eski futbolcu David Beckham, aktör Leonardo DiCaprio gibi pek çok ünlü yapmış, sosyal medyada fenomen olmuştu.

Nusret'in restoranında daire fiyatında hesap
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Nusret'in restoranında daire fiyatında hesap

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Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis Nusret'e gitti

Nusret'in videosu 12 saatte 3 milyon kez izlendi
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Nusret'in videosu 12 saatte 3 milyon kez izlendi
Tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe'nin son videosu 12 saatte yaklaşık 3 milyon kez izlendi. Fenomen kasap Nusret instagram hesabından yayınladığı videoya "Eti moleküllerine ayırıyosun dediler" notunu ekledi.
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