Hayat O kuşu itfaiye onu kurtardı
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​O kuşu itfaiye onu kurtardı

O kuşu itfaiye onu kurtardı

Malatya'da yaşanan ilginç olayda, bir apartmanın önünden geçerken kuş sesi duyan vatandaş içeri girdi. Apartman boşluğunda mahsur kalan kuşu kurtarmak isteyen vatandaş, kendisi içeriden çıkamayınca imdadına itfaiye koştu.

Haber Merkezi DHA
Apartman boşluğuna kendi imkanlarıyla giren adam itfaiye ile kurtarıldı.
Apartman boşluğuna kendi imkanlarıyla giren adam itfaiye ile kurtarıldı.

Malatya'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtarmak isterken mahsur kalan vatandaşı itfaiye erleri kurtardı.

Yoldan geçerken kuş sesini duyan vatandaş, apartmana girdi. Sesin geldiği havalandırma boşluğuna yönelen vatandaş, kuşu kurtarmak istediği sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Vatandaşın çağrısını duyanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunu balyozla kırmaya başladı. Bu şekilde genişletilen boşluktan çıkarılan hafif yaralı vatandaş ambulansla hastaneye gönderildi. Mahsur kalan kuşu da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan çıkararak doğaya saldı.

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