​O kuşu itfaiye onu kurtardı

Hayat

Bir çocuk gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te yaz tatili yaptığı sırada yüzdüğü gölde ayağına bir şeyin takıldığını hisseden 8 yaşındaki Saga, 1500 yıllık bir kılıç buldu. Kılıcın teslim edildiği yerel müze, kılıcın "çok iyi korunmuş" olduğunu açıkladı. Saga'nın keşfi sonrası müze ve yerel yetkililer bölgede arkeolojik kazı başlattı.