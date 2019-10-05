Hayat O tabloyu Malezya almış
KÜLTÜR SANAT

O tabloyu Malezya almış

Türk resminin öncülerinden ressam Osman Hamdi Bey’in geçen hafta rekor fiyata (6 milyon 315 bin sterline) satılan “Kur’an Okuyan Kız” tablosunun alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum’da sergileneceği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Hamdi Bey’in rekor fiyata satılan tablosu, Malezya İslam Sanatları Müzesi’nde sergilenecek.
Osman Hamdi Bey’in rekor fiyata satılan tablosu, Malezya İslam Sanatları Müzesi’nde sergilenecek.

British Museum küratörlerinden Julia Tugwell, Osman Hamdi Bey’in tablosunu British Museum’da sergileyeceklerini ve eserin, serginin temasını oluşturan Doğu - Batı diyaloğuna son derece uygun olduğunu vurguladı. Osman Hamdi Bey’in hem Türkiye’de hem de Fransa’da çalıştığını belirten Tugwell, ressamın bu özelliğiyle de sergi için ideal bir sanatçı olduğunu kaydetti. Tugwell, tablodaki kızın rahledeki bir kitabı okuduğunu ancak bunun Kur’an-ı Kerim olup olmadığından emin olunamadığını söyledi.

Tablonun bir sükunet havası taşıdığını belirten Tugwell, arka plandaki İslami öğelerin ve renklerin tabloya oryantalist bir nitelik verdiğini ifade etti. Tugwell, bu özellikleriyle tablonun bir Batılı tarafından değil ama bir Osmanlı sanatçısı tarafından yapılmış olmasının da ayrıca anlamlı olduğunun altını çizdi.

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