Obezite merkezinde kilolarından kurtuluyorlar

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, geçen yıl haziran ayında hasta kabulüne başlanan Obezite Merkezinden yararlanan hastaların birçoğu, istedikleri şekilde kilo vermeye başladı.

Türkiye'de açılan 5 pilot merkezden biri olan Obezite Merkezi'nde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, dahiliye uzmanı, yaşam koçu öncülüğünde altı aşamalık tedavi sürecine katılan hastalar, kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkeze Adana'nın yanı sıra Hatay, Mersin, Osmaniye gibi çevre illerden de kilo vermek isteyenler yoğun şekilde başvuruyor. Aşırı kiloları nedeniyle yürümekte zorlanan 62 yaşındaki Ali Tahlioğulları da merkez sayesinde sağlığına kavuştu.

Üç aylık sürede 26 kilo verdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinden her hafta merkeze gelen Tahlioğulları, yaptığı açıklamada, kilo sorunu nedeniyle 203 kiloya kadar çıktığını ve tekerlekli sandalyeyle hareket edebildiğini söyledi.

Yaşamını alt üst eden kilolarından kurtulabilmek için her hafta geliş gidiş yaklaşık 430 kilometre yol yaptığını dile getiren Tahlioğulları, "Üç aylık sürede 26 kilo verdim. Nefes darlığı vardı, yürüyemiyordum, tekerlekli sandalyeyle geliyordum. Şimdi düzeldim çok şükür yürüyorum" diye konuştu.

Tahlioğulları, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, dahiliye uzmanı ve yaşam koçu öncülüğünde kilo vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Bir çorap giyerken bile çok zorlanıyordu

Memur olarak görev yapan İlhan Özateş de merkeze ekim ayında 103 kilogramla başvurduğunu belirtti.

Kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlandığını aktaran Özateş, gördüğü tedavi sayesinde 75 kiloya düştüğünü söyledi.

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Şu an dilediği kıyafeti giyebildiğini ve hareket kısıtlılığının bulunmadığını ifade eden Özateş, "En büyük sıkıntım, hareket zorluğum vardı. Yürümekte zorlanıyordum, nefes nefese kalıyordum. Yerdeki herhangi bir şeyi almak istediğim zaman zorlanıyordum. Bir çorap giyerken bile çok zorlandığım oluyordu. Şu an bunların hepsinden kurtulmuş durumdayım. İstediğim gibi kıyafet bulamıyordum, şimdi istediğim gibi giyinebiliyorum. Bundan da çok memnunum, mutluyum" dedi.

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