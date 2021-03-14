Hayat Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı
AKTÜEL

Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı

Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı

Kütahya'da Suriyeli 4 gencin, ocakta unuttuğu patates kızartmasından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken; dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Yangının ardından mutfakta maddi hasar meydana geldi.
Yangının ardından mutfakta maddi hasar meydana geldi.

Kütahya Saray Mahallesi’nde Suriye uyruklu 4 gencin kaldığı binanın zemin katında, gece yarısı ocakta unutulan patates kızartmasından yangın çıktı. Kısa sürede tüm mutfağı saran alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; evin mutfağı kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Odun sobası alev alında ev küle döndü
GÜNDEM
Odun sobası alev alında ev küle döndü

İstanbul’da iplik fabrikasında yangın çıktı: Bir itfaiye eri yaralandı
OYNAT 00:00
İstanbul’da iplik fabrikasında yangın çıktı: Bir itfaiye eri yaralandı
Bayrampaşa'da bulunan bir iplik fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına içeriden müdahale eden bir itfaiye eri tüp patlaması sonucu yaralandı. Dumanların yükseldiği fabrika havandan görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın: Ekipler müdahale ediyor
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Doğu Karadeniz’de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri örtü ve orman yangınlarına neden oldu.
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Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu bugün 23 farklı noktada yangınlar çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınlardan bazıları söndürüldü. Ekipler yangınların devam ettiği 8 noktada alevlere müdahale ediyor.
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde öğlen saatlerinde orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Of ilçesinde ise 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü.
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Köprücü köyü Esentepe mevkisinde öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yol olmadığı için araçlarla ulaşılamayan bölgedeki yangına ekipler kazma küreklerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 6 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangında soğutma çalışması sürüyor.
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Ordu’da ise 15 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangınlardan 12’si söndürülürken, Fatsa ilçesi Uzundere mahallesi, Mesudiye ilçesi Çataltepe mahallesi ve Ulubey ilçesi Durak mahallesindeki yangınlar sürüyor. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
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Rize’nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
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Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf
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Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf
Title
Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf
Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın: Ekipler müdahale ediyor
Doğu Karadeniz'de gün içerisinde 4 ilde 23 farklı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Büyük bir çoğunluğu söndürülen yangınlar, 8 noktada halen devam ediyor. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


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