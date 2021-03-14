Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı

İstanbul’da iplik fabrikasında yangın çıktı: Bir itfaiye eri yaralandı

Bayrampaşa'da bulunan bir iplik fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına içeriden müdahale eden bir itfaiye eri tüp patlaması sonucu yaralandı. Dumanların yükseldiği fabrika havandan görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.