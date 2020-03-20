Hayat Ödüllü küçük piyanist büyük hedeflere ulaşmak istiyor
AKTÜEL

Ödüllü küçük piyanist büyük hedeflere ulaşmak istiyor

Gaziantep'te, ailesinin yönlendirmesiyle iki yıl önce piyona dersleri almaya başlayan 9 yaşındaki Evrim Eren, katıldığı uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle kendisine güvenenleri yanıltmadı. Eren, "Fazıl Say gibi olmak istiyorum. İleride de yurt dışında konserler vermek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
9 yaşındaki Evrim Eren
9 yaşındaki Evrim Eren

Gaziantep'te yaşayan ve piyanoda elde ettiği derecelerle gelecek vadeden 9 yaşındaki Evrim Eren, gelecekte yurt dışında konserler vererek adını geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) piyano eğitimi alan Eren, büyük bir tutkuyla bağlandığı müzik alanında Avrupa'da dereceler elde etti.

Azim ve çalışkanlığıyla yaşıtlarına örnek olan Eren, 2018'de düzenlenen 13. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda üçüncülük, geçen yıl da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 3. Uluslararası Edelweiss Piyano Festivali ve Yarışması'nda piyano solo dalında ikincilik kazandı.

Ailesinin yönlendirmesiyle piyanoya başlayan Evrim Eren, müzikte başarılı bir kariyer hedefliyor.

Evrim Eren, 2 senedir büyük bir mutlulukla piyano çaldığını söyledi.

Günde 2 saat piyano çalıştığını aktaran Eren, "Piyanoda yeni şeyler çalmak beni çok mutlu ediyor. İyi ki hayatımda müzik var. Sürekli müzikle iç içeyim. Bazı özel etkinliklerde sahne alıyorum. Okulumda da çalıyorum." dedi.

Yurt dışında ödül almanın kendisini çok gururlandırdığını vurgulayan Eren, daha da başarılı olmak için çok çalıştığını vurguladı.

Eren, ileride başarılı bir piyanist olmak istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müziğin bundan sonra da hayatımda olmasını istiyorum. Evde de ablamla beraber çalıyoruz. Annem babam da bize fikirler veriyor. Piyano çalarken o parçanın içinde kayboluyorum. Fazıl Say gibi olmak istiyorum. İleride de yurt dışında konserler vermek istiyorum."

Müzik öğretmeni Burcu Biroğul da Evrim Eren'in özel öğrencilerinden biri olduğunu belirterek, yeteneklerini geliştirmek için eğitimler verdiklerini anlattı.

Evrim'in de kendisini daha da geliştirmek için çok çalıştığını aktaran Biroğul, şunları kaydetti:

"Yeteneklerini geliştirdikçe daha iyi oluyor. Avrupa derecesi elde etti. Evrim sakin, naif, ne istediğini bilen, hayata karşı amaçları olan bir öğrencimiz. Eğer bu tempo, azim ve hırsla giderse onu iyi yerlerde görürüz. Kendisine bir şeyler katmak istediğini, gözlerindeki isteği görüyorum."

Ender Saraç'tan sevindiren haber: Koronavirüs testi negatif çıktı
HAYAT
Ender Saraç'tan sevindiren haber: Koronavirüs testi negatif çıktı

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
HAYAT
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
HAYAT
Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
18.00den sonra hesapta olacak

18.00'den sonra hesapta olacak

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
İhtiyaç sahiplerine2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Ücretsiz kolonya<br>için devreye girdiler

Ücretsiz kolonya
için devreye girdiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dağıtılacağını açıklamıştı.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.

İstanbullu<br>çağrıya uydu

İstanbullu
çağrıya uydu

​Milyonlar evlerinde kendisini izole edince...
Play-off olabilir

Play-off olabilir

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e gelebilecek sistemi açıkladı.
Salgını gizleyen<br>hapse girebilir!

Salgını gizleyen
hapse girebilir!

​Yurt dışından gelenler doktoruna eksiksiz bilgi vermeli.
Maskeden<br>sonra tüpe de sıçradı

Maskeden
sonra tüpe de sıçradı

Gün içerisinde onlarca kişiye ürün satışı yapıyor.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık
50 TL'ler değişiyor

50 TL'ler değişiyor

​Yeni banknotlar 23 Mart'ta tedavülde olacak.
En az koronavirüs kadar tehlikeli

En az koronavirüs kadar tehlikeli

​İşin uzmanından el dezenfektanı uyarısı.
Borçlara<br>3 ay erteleme

Borçlara
3 ay erteleme

​Koronavirüsten etkilenen esnafı kapsıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.