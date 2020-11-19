Ödüllü yapım Kış Bahçesi Londra yolcusu

Paris, New York, İsveç ve Avrupa gibi önemli film festivallerinde ‘en iyi film’ ödüllerini kazanan “Kış Bahçesi”, 20 Kasım’da The Soho London Independent Film Festival’inde sinemaseverlerin karşısına çıkacak. VakıfBank’ın çalışanına sağladığı destekle hayat bulan yapım, eşini kaybeden iki çocuk annesi Şengül'ün kocasından hatıra olarak kalan kış bahçesini yaşatmaya çalışmasını anlatıyor. Filmin başrolünde ise yönetmen ve senarist Mustafa Deniz’in annesi Şengül Deniz oynuyor.

HAYAT 145 yıl önce iktisat anlayışı nasıldı?

Hastalar da filme dâhil oldu

Katıldığı festivallerde izleyiciden büyük övgüler alan kısa filmin çekimlerinin İstanbul’da gerçekleştiğinin bilgisini veren Deniz, “Filmde amatör oyuncular rol alıyor ve bu da yalın ve aşırı gerçekçi üsluba katkıda bulunuyor. Annemin canlandırdığı Şengül, yüz ifadesiyle ön plana çıkan bir karakter. Bu da annemin rol gereği de olsa hüzünlü yüz ifadesinin dramatik yapıda işlev kazanmasına zemin hazırladı. Çekimler esnasında beni en çok heyecanlandıran da annemin performansı oldu. Ayrıca hastane çalışanlarının ve hastaların bir süre sonra bizi unutup adeta setin bir parçası gibi davranmaları benim için oldukça ilginç ve güzel bir deneyimdi” dedi.

REKLAM

Kış Bahçesi

HAYAT Cumhuriyet Misyonerleri VBKY tarafından yayımlandı

Kuşak çatışmasının bir temsili

Deniz, uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini, bu nedenle sinematografiye önem verdiğini söyledi. Festivallerde özellikle sinematografi alanında beğeni kazanan filmde buna dikkat ettiğinin altını çizen Deniz, yapımda yas, nostalji, melankoli ve hiçlik temalarını işlediğini ifade etti. Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu duyguları temsil eden metafor kış bahçesidir. 14 dakika uzunluğundaki filmde Şengül karakteri kış bahçesini yaşatmaya çalışarak eşini his olarak yanında tutuyor. Bahçe ölürse eşini yeniden kaybedeceği duygusuyla mücadele ediyor. Ancak öte yandan bu çaba eşinin ölümünden sonra hayatına devam edememesini sağlıyor. Şengül’ün yaşadıkları kızı tarafından da onay görmeyince kuşak çatışmasının bir temsili beyazperdeye yansıyor.”

REKLAM

HAYAT 150 yıl sonra ilk kez Türkçe yayımlandı

HAYAT Ufkumuzu açacak eserler olacak