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KÜLTÜR SANAT

Ödüllü yapım Kış Bahçesi Londra yolcusu

Ödüllü yapım Kış Bahçesi Londra yolcusu

Senarist Mustafa Deniz’in “Kış Bahçesi” adındaki kısa filmi, 20 Kasım’da Londra’da izleyiciyle buluşacak. Yurt dışındaki film festivallerinden ödülle dönen ve birçok özel seçkiye kabul edilen filmin başrolünde, yönetmen Mustafa Deniz’in annesi Şengül Deniz oynuyor. VakıfBank’ın sağladığı destekle çekilen film, iki çocuk annesi bir kadının vefat eden kocasından hatıra kalan bir bahçeyi yaşatmaya çalışmasını konu ediniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filmin başrolünde ise yönetmen ve senarist Mustafa Deniz’in annesi Şengül Deniz oynuyor.
Filmin başrolünde ise yönetmen ve senarist Mustafa Deniz’in annesi Şengül Deniz oynuyor.

Paris, New York, İsveç ve Avrupa gibi önemli film festivallerinde ‘en iyi film’ ödüllerini kazanan “Kış Bahçesi”, 20 Kasım’da The Soho London Independent Film Festival’inde sinemaseverlerin karşısına çıkacak. VakıfBank’ın çalışanına sağladığı destekle hayat bulan yapım, eşini kaybeden iki çocuk annesi Şengül'ün kocasından hatıra olarak kalan kış bahçesini yaşatmaya çalışmasını anlatıyor. Filmin başrolünde ise yönetmen ve senarist Mustafa Deniz’in annesi Şengül Deniz oynuyor.

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Hastalar da filme dâhil oldu

Katıldığı festivallerde izleyiciden büyük övgüler alan kısa filmin çekimlerinin İstanbul’da gerçekleştiğinin bilgisini veren Deniz, “Filmde amatör oyuncular rol alıyor ve bu da yalın ve aşırı gerçekçi üsluba katkıda bulunuyor. Annemin canlandırdığı Şengül, yüz ifadesiyle ön plana çıkan bir karakter. Bu da annemin rol gereği de olsa hüzünlü yüz ifadesinin dramatik yapıda işlev kazanmasına zemin hazırladı. Çekimler esnasında beni en çok heyecanlandıran da annemin performansı oldu. Ayrıca hastane çalışanlarının ve hastaların bir süre sonra bizi unutup adeta setin bir parçası gibi davranmaları benim için oldukça ilginç ve güzel bir deneyimdi” dedi.

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Kuşak çatışmasının bir temsili

Deniz, uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini, bu nedenle sinematografiye önem verdiğini söyledi. Festivallerde özellikle sinematografi alanında beğeni kazanan filmde buna dikkat ettiğinin altını çizen Deniz, yapımda yas, nostalji, melankoli ve hiçlik temalarını işlediğini ifade etti. Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu duyguları temsil eden metafor kış bahçesidir. 14 dakika uzunluğundaki filmde Şengül karakteri kış bahçesini yaşatmaya çalışarak eşini his olarak yanında tutuyor. Bahçe ölürse eşini yeniden kaybedeceği duygusuyla mücadele ediyor. Ancak öte yandan bu çaba eşinin ölümünden sonra hayatına devam edememesini sağlıyor. Şengül’ün yaşadıkları kızı tarafından da onay görmeyince kuşak çatışmasının bir temsili beyazperdeye yansıyor.”

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Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
FOTOĞRAF 5
Title
1826 yılında dünyaya gelen Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1849 ile 1862 arasında Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yönetici olarak çalıştı. Bir süre sonra Slav mitolojisi ile Rus masallarının kayıt altına alınması üzerine yoğunlaşan Afanasyev, Rusya’nın köylerini ve kasabalarını dolaşarak masallar derlerdi. 1871’de verem nedeniyle vefat eden Afanasyev, ardında paha biçilmez zenginlikte bir kültürel miras bıraktı. Afanasyev, halk masalları ve folklor araştırmaları alanına yaptığı önemli katkı nedeniyle Hans Christian Andersen ve Grimm Kardeşler gibi isimlerle beraber anılıyor.
Title
Rus halkının ruhuna ışık tutan masallardan oluştan “Rus Halk Masalları 1”, Afanasyev’in tüm dünyada edebiyat eleştirmenleri ve folklor araştırmacıları tarafından en görkemli yapıtı kabul edilen Rus Halk Masalları’nda anlattığı 600 masaldan bir kesit olarak okura ulaşıyor. Masallardaki kahramanlar, yer yer sihirle mücadele ederek, sihir kullanarak amacına ulaşıyor bazen de çarların kızlarıyla evlenebilmek için çevresinden sıra dışı yardımlar alıyor.
Title
Masallarda kötülüğü yaşam biçimi haline getirenler de var, kalbi aşırı iyilik dolu kişiler de… Keskin karşıtlıklar masal anlatım yapısının özünü yansıtıyor. Rusya’nın kırsalında her şey bir andan çığırından çıkabiliyor; uçan gemilere biniliyor, büyülü kitaplar kullanılıyor, sihirli bir yüzükle ordular kontrol ediliyor, cadılar veya efsunlu varlıklar, objeler, kurbağa dönüşen güzeller olaylara dâhil oluyor...
Title
Fantastik dünyanın kapıları aralanınca okura eğlenceli bir anlatım sunuluyor. Uçan Gemi masalında tarihin belki de ilk süper kahramanlar takımı bir araya geliyor ve her kahraman yeteneği doğrultusunda çarla mücadeleye destek veriyor. Baba Yaga masalında bir genç kız ormanda büyü sayesinde hayatta kalıyor ve üvey anne dersini alıyor…
Title
VBKY’nin yayımladığı “Rus Masalları 1”, fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor, akıcı ve eğlenceli anlatımıyla bir çırpıda okunabiliyor. Serinin diğer kitaplarının ise yakında okurla buluşturulması planlanıyor.
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) “Rus Masalları 1” isimli kitabı okurla buluşturuyor. Türkçe'de ilk kez yayımlanan kitapta, yaşamı boyunca Rusya'yı dolaşarak sayısı 600'den fazla masala ulaşan Aleksandr Afanasyev'in derlediği masallar yer alıyor. 10 masalın bulunduğu kitaptaki renkli illüstrasyonlar Irina Adam Erkılıç imzasını taşıyor. Kitabın Türkçe çevirisi Laura Kochkarova'ya ait.


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