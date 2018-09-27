Hayat Ödülüne 23 yıl sonra kavuştu
KÜLTÜR SANAT

Ödülüne 23 yıl sonra kavuştu

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nin galasında 25'inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. 1995 yılında organize edilen 9'uncu Altın Koza (Adana) Film Festivali'nde Soğuk Geceler filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan Kadir Sözen, ödülünü 23 yıl sonra aldı.

Haber Merkezi DHA
Kalp krizi sonucu hayata veda eden Yakup Yavru'nun ödülünün Adana Sinema Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.
Kalp krizi sonucu hayata veda eden Yakup Yavru'nun ödülünün Adana Sinema Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nin galasında 25'inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde gerçekleşen galanın sunuculuğunu ünlü oyuncu Çiğdem Tunç üstlendi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin zaman zaman kesintilere uğradığını hatırlattı.

1995 yılında organize edilen 9'uncu Altın Koza (Adana) Film Festivali'nde Soğuk Geceler filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan ancak yurt dışında olduğu için ödülleri alamayan Kadir Sözen, aradan geçen 23 yılın ardan ödülüne kavuştu. Sözen'e ödülünü idolü olarak gördüğü Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney tarafından verildi. Güney'e de katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü tarafından plaket verildi.

YAVRU'NUN ÖDÜLÜ MÜZEDE SERGİLENECEK

25'inci Yıl Emek Ödülü'nü almak için kentte bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Yakup Yavru'nun ödülünün Adana Sinema Müzesi'nde sergileneceği belirtildi. Gecede Yavru'nun ödülü çiçeklerde donatılmış bir masaya konuldu. Türk Sineması'nın emektar oyuncuları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından Hasan Yıldız (Oyuncu), Dündar Aydınlı (Oyuncu), Yılmaz Terzioğlu (Oyuncu), Necdet Kökeş (Oyuncu), Yavuz Karataş (Oyuncu), Salih Eskicioğlu (Oyuncu), Oktay Yavuz (Oyuncu), Coşkun Göğen (Oyuncu), Sönmez Yıkılmaz (Oyuncu), İhsan Gedik (Oyuncu), Çetin Başaran (Oyuncu), Cevdet Arıkan (Oyuncu), Ali Güney (Oyuncu), Resul Biçer (Oyuncu), Yusuf Özel (Set Emiri), Mustafa Dik (Oyuncu), Mehmet Yüksel (Oyuncu), Zülfikar Öner (Oyuncu), Ertan Güntav (Oyuncu), Metin Devrim (Işık Şefi), Engin Aksu (Oyuncu), Burhan Kocataş (Oyuncu), Bahri Kırmızıay (Adanalı film makinisti), Sabri Şenevi'ne (Adanalı film makinisti) Emek Ödülleri verildi.

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ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFÜRE YETMEDİ

Ödülünü alan tecavüz sahnelerinin bilenen ismi Coşkun Göğen, 500 sinema filminde oynadığını ancak aldığı paranın yediği küfre yetmediğini söyledi. Göğen'in sözleri davetliler tarafından büyük alkış topladı.

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