Öğrencilerden şehit annelerine duygulandıran mektup

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit annelerine mektup yazdı. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki şehit annelerini unutmadı.

Öğrenciler, vatan için evlatlarını feda eden annelere minnet duygularını dile getirmek için mektup yazma talebini Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğini alan 57 öğrenci, Ramazan Bayramı için ilçedeki 22 şehit annesine duygu yüklü mektuplar kaleme aldı.

Öğrenciler, yazdıkları mektupları posta yoluyla şehit annelerine gönderdi. Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi ve okul temsilcisi Bayram Bolat, yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit annelerine mektup yazarak yanlarında olmak istedikleri söyledi.

Kendilerinin uzakta olsalar da telefonla arayıp aileleriyle görüşebildiklerini belirten Bolat, şehit annelerinin ise evlatlarını artık ancak ahirette görebileceğine işaret etti.

Şehit annelerinin birer evladı olarak onlara yazdıkları mektuplarla bayramlarını kutlamak istediklerini dile getiren Bolat, böylece özlemlerini az da olsa gidermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Umarım acını dindirir bu sözler"

Öğrencilerin yazdığı mektuplarda şu ifadelere yer verildi:

"Haftaya bayrammış annem. Sen karanlık ve ıssız bir köşede saatlerce ağlamaya devam mı edeceksin? Bu bayramda bir yanın eksik, bir kanadın kırık mı geçecek annem? Hakk yolunda şehit düşen oğlun muydu sana bu acıyı tattıran, yoksa duvarın bir köşesinde asılı eski bir fotoğraf mıydı seni üzüp kederle dolduran. Ama ne olursa olsun ağlama annem. Bilirim, acının tesellisi yoktur ama gönlü azap olmuş bir genç var yazılan bu satırların arkasında. Sana düşen gözyaşı değil, gurur duymak şehidinden.

Sana nasihat verecek yaşta değilim ama umarım acını dindirir bu sözler. Bir bayram sabahı oğlunun evine dönmesini en çok gözü yaşlı annesi ister. Şunu unutma ki annem, bu dünyada dik durması gereken ilk insan sensin. Kaldır başını çünkü senin kahraman oğlundu bu vatanın toprağını yücelten. Biliyoruz, kendi oğlun gibi olmayacak ama oğlunun yerine biz senin bayramını kutlar, ellerinden öperiz annem."

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