Öğrencilere ‘atık’tan defter

Hasip Dinçsoy İlkokulu’nda düzenlenen törende Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi’ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’dan bilgi aldı.

ANNE BABALARI ATIK KONUSUNDA UYARIN

Cam, metal kutu ve pet şişe gibi atıkların karşılığında Halk Ekmek büfelerinden ekmek almak üzere para puan veren ESMATİK geri dönüşüm makinesiyle ilgili de Göksu’dan bilgi alan Erdoğan, daha sonra makineye pet şişe atarak karta para puan yükledi. Erdoğan, öğrencilerden destek olmaları için evde anne ve babalarını çöpleri ayrıştırmaları konusunda uyarmalarını istedi.

90 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ DEFTER

Sıfır Atık Projesi ile ilgili okullarda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi alan Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı, defterlerini alan öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi. Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.