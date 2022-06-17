Hayat Öğrencilere karne hediyesi Ülkü Ocaklarından
AKTÜEL

Öğrencilere karne hediyesi Ülkü Ocaklarından

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 100 bin öğrenciye karne hediyesi dağıtılacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrencilere karne hediyesi Ülkü Ocaklarından
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım

Ara tatil döneminde tüm yurt çapında 50 bin öğrenciye MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hediyesi olarak ODAK2023 dağıtan Ülkü Ocakları, bu kapsamda yaz tatilinde de öğrencilerin okul dönemlerinde başarı sağlamaları amacıyla ODAK2023 dağıtacak.

Ülkü Ocakları bu hediye vasıtasıyla öğrencilerin hem tatillerini verimli geçirmesi hedefliyor hem de yeni dönem eğitim öğretim hayatında başarılı olmaları için bir adım olarak planlanıyor. Bu kapsamda ise tam 100 bin öğrenciye ODAK2023 Anlayarak Hızlı Okuma yazılımı hediye edilecek.

Karnesini alan öğrenciler fotoğrafını ulkuocaklari.org.tr adresindeki karne hediyem linkine mail adresleriyle beraber göndererek hediyelerine ulaşabilecek.

iki bin TL değerinde Hızlı Okuma Yazılımı hediye edilecek

Ülkü Ocaklarına ait resmi internet sitesindeki hazırlanan foruma karnesinin fotoğrafını gönderen öğrencilere 2 bin TL değerindeki 3 aylık ODAK2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı kodu ücretsiz olarak mail üzerinden iletilecek.

Sosyal medya üzerinden yapılan gündem çalışması ile duyurulan #KarneHediyem başlığına yüzlerce paylaşım yapıldı.

Bu kiraz bardağa sığmıyor

Bu kiraz bardağa sığmıyor

'Lapseki devi' sofralara geliyor.
Görenleri şaşırtıyor

Görenleri şaşırtıyor

Dünyanın en uzun kulaklı keçisi.
Heyecanlandıran görüntü: ANKA- Şimşek entegrasyonu başarıyla yapıldı

"Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz."

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti
Gündem

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak "Kasada para kalmadı" ifadesini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada ise kasada 500 milyardan fazla para olduğunu söyledi. Kasadaki paraya ilişkin kafasının karışık olduğu gözlenen Öztrak, günlerdir asgari ücrete ilişkin çalışmaların yapıldığını açıklayan hükümete 'Asgari ücrete zam yapılmalı' çağrısında bulundu.
Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek
Dünya

Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

ABD askeri araştırma ajansı DARPA'da proje yöneticisi olan Lori Adornato, denizaltıları sonar darbeler ile patlatmaktan ziyade doğal sese daha fazla dikkat ederek tespit edebilecekleri yeni bir proje geliştirdi. Adornato'nun "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesine göre su altı tehditlerini tespit etmenin bir yolu olarak deniz hayvanları gizlice dinlenecek ve olası bir tehdide karşı harekete geçilecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz

Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.